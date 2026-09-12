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Edirne'den 12 Eylül çağrısı: unutulmayacak ağır bedeller ve sadakat

Edirne'deki 12 Eylül mağduru Ekrem Demir, arkadaşlarının tutuklanma, işkence ve idamlarını anlattı; yaşananların unutulmaması gerektiğini söyledi.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 16:18

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Edirne'den 12 Eylül çağrısı: unutulmayacak ağır bedeller ve sadakat

Edirne'den 12 Eylül çağrısı

Edirne'de yaşayan darbe mağduru Ekrem Demir, 12 Eylül 1980 sürecinde yaşadıklarını anlattı. Demir, dönemde çok sayıda arkadaşının tutuklandığını, cezaevlerine gönderildiğini ve ağır işkencelere maruz kaldığını söyledi. 12 Eylül'ün Türk milliyetçileri için kara bir eylül olduğunu vurguladı.

zindanlar, idamlar ve uzun cezalar:

Demir, ülkücü hareketin dönemde ağır bedeller ödediğini ifade ederek arkadaşlarının yıllarca zindanlarda kaldığını, bazılarının idam edildiğini aktardı. Buna göre bir kısmı 14 sene, 15 sene gibi uzun sürelerle cezaevlerinde tutuldu; bazı ülküdaşlarının ise idam sehpasına gittiğini söyledi.

demokrasiye inanç ve unutulmayan sözler:

Darbelere karşı olduklarını tekrarlayan Demir, MHP'nin merhum lideri Alparslan Türkeş'in "En kötü demokrasi, en iyi örfi idareden daha iyidir" sözünü kendilerine şiar edindiklerini belirtti. Aradan geçen 46 seneye rağmen öfke ve tepkinin sürdüğünü, yaşananların hafızalardan silinmediğini aktardı.

Demir, dönemin acı anılarının sadece mağdurların yaşamını değil, geride kalan aileleri de etkilediğini; birçok mağdurun hayata veda ettiğini, ardında çocuklarının kaldığını belirtti.

arkadaşlık ve sadakatin öyküsü:

Konuşmasında şahsi bir anısını paylaşan Demir, baskının yoğun olduğu bir gün annesinin onu gitmesi için zorladığını, ama arkadaşlarını yalnız bırakmaya gönlü razı olmadığı için kalmayı tercih ettiğini anlattı. "Arkadaşlarımızı, davamızı satmadık" diyerek o dönemde yaşanan ağır sorgu, işkence ve hakaretlere rağmen bağlılıklarını sürdürdüklerini söyledi. Son olarak annesinden hakkını helal etmesini dilediğini belirtti.

Demir, 12 Eylül'ün yaşattığı yaraların unutulmaması gerektiğini vurgularken, bugün de vatan ve devlet sevgisinin sürdüğünü ve davaya sahip çıkmaya devam edeceklerini ifade etti.

12 EYLÜL MAĞDURU EKREM DEMİR

12 EYLÜL MAĞDURU EKREM DEMİR

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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