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Kavşak kazası vitrinde sonlandı: Kahta'da 2 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu savrulan araçlar bir iş yerinin vitrinine girdi; 2 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 21:09

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kavşak kazası vitrinde sonlandı: Kahta'da 2 yaralı

Kaza ayrıntıları:

Kaza, akşam saatlerinde Kahta ilçesi Fırat Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eyüphan Çavuş yönetimindeki 02 AEV 708 plakalı otomobil ile Melisa Türk idaresindeki 35 BVD 59 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlar kontrolden çıkarak kaldırıma savruldu ve bir iş yerinin vitrininin camına çarparak durdu. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve yaralıların durumu:

Araçta sıkışan yaralılardan Melisa Türk ile Ecrin Naile Tur, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçlardan çıkarıldı. İlk müdahalelerinin ardından her iki yaralı da Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada toplam 2 kişi yaralandı ve yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çarpışan iki otomobil, iş yerinin vitrinine çarparak durabildi: 2 yaralı

Çarpışan iki otomobil, iş yerinin vitrinine çarparak durabildi: 2 yaralı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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