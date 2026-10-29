Kapadokya'da Göreme Açık Hava Müzesi önündeki peribacası çöktü: üç kişi yaşamını yitirdi

Kapadokya'da Göreme Açık Hava Müzesi önündeki peribacası çöktü

Nevşehir'in Göreme beldesinde, Göreme Açık Hava Müzesi girişinde bulunan peribacalarından birinin yıkılması sonucu olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

olay yeri ve müdahale:

Durumun bildirilmesi üzerine AFAD, UMKE, jandarma, polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri olay yerine intikal etti ve arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı. Bölgede güvenlik önlemleri alındı.

kayıplar ve yaralıların durumu:

İlk tespitlere göre, peribacasının çökmesi sonucu kayalıkların altında kalan Fatih Eray Tuna (31), Begüm Çetinkaya Tuna (31) ve Cynthia Francine Marie Madeleine Houpert (37) yaşamını yitirdi. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 olarak bildirildi.

Ayrıca, kayalıkların altında kalarak yaralanan 3'ü Fransız turist ve 2 Türk vatandaşı olmak üzere toplam 5 kişinin hastanedeki tedavileri sürüyor.

Kurtarma ve sağlık ekiplerinin müdahaleleri devam ediyor.

NEVŞEHİR'İN GÖREME BELDESİNDE ÇÖKEN PERİBACASINDA KAYALIKLARIN ALTINDA KALARAK HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU.