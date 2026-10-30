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Düzce'de iki park yeşil yol ile birbirine bağlanıyor

Düzce Belediyesi, Millet Bahçesi ile Merkez Park'ı 300 metrelik Yeşil Yol ile birleştiriyor; yaya ve kısmi araç trafiğine uygun çalışmalar hızla ilerliyor.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 13:11

GÜNCELLEME: 30 Ekim 2026 - 13:15

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EDİTÖR: Aslı Han

Düzce'de iki park yeşil yol ile birbirine bağlanıyor

yeşil yol projesi şehir içi ulaşımı kolaylaştıracak

Düzce Belediyesi tarafından yürütülen çalışma kapsamında, şehir merkezindeki iki önemli yeşil alan olan Millet Bahçesi ile Merkez Park arasında yeni bir yaya yolu hattı oluşturuluyor. Proje halk arasında 'Yeşil Yol' olarak anılıyor ve kent merkezinde yürüyüş ile kısa mesafe erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.

projenin teknik ve tasarım ayrıntıları:

Güzergâh uzunluğu 300 metre olarak planlanan hatta, yaya kullanımına öncelik veren bir tasarım uygulanıyor. Yolun bir bölümünde tek yön olacak şekilde 3 metrelik kısmi araç trafiği öngörülüyor; böylece hem yayaya güvenli alan sağlanacak hem de ihtiyaç halinde araç erişimi korunacak. Proje kapsamında yeşil taş uygulamaları, yeşil aydınlatmalar ve kapsamlı bitkilendirme çalışmaları yapılacak, bu sayede yol adının çağrıştırdığı estetik ve çevreci yaklaşım pekiştirilecek.

saha çalışmaları, belediye takibi ve esnafla entegrasyon:

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, çalışmaları sahada ekipleri ziyaret ederek bizzat takip ediyor ve proje detaylarıyla ilgili talimatları yerinde veriyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma sırasında vatandaşlar ve bölgede bulunan esnaf da bilgilendiriliyor; yol, mevcut işyerleriyle entegre bir şekilde taş döşeme sürecine tabi tutuluyor. Belediye, taş döşeme ve bitkilendirme çalışmalarının en kısa sürede tamamlanmasını hedefliyor.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte iki park arasındaki ulaşımın kolaylaşması, yürüyüş yollarının sürekliliğinin sağlanması ve merkezdeki yeşil bağlantının güçlenmesi bekleniyor. Yerinde yapılan düzenlemeler ve estetik uygulamalar, bölge sakinlerinden gelen desteğin de etkisiyle kentin ortak kullanım alanlarına katkı sunacak.

DÜZCE BELEDİYESİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN VE MİLLET BAHÇESİ İLE MERKEZ PARK’I BİRBİRİNE BAĞLAYACAK...

DÜZCE BELEDİYESİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN VE MİLLET BAHÇESİ İLE MERKEZ PARK’I BİRBİRİNE BAĞLAYACAK YAYA YOLU HATTI ‘YEŞİL YOL’DA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR. SAHADA EKİPLERİ ZİYARET EDEN BAŞKAN ÖZLÜ, ÇALIŞMANIN HER AŞAMASINI BİZZAT TAKİP EDİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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