Çermik'te aniden bastıran sağanak iki menfez köprüyü yıktı

oluşan hasar:

Meteorolojinin uyarısının ardından Diyarbakır ve çevresinde etkili olan sağanak, Çermik ilçesinde özellikle gece saatlerinde aniden şiddetlendi. Kuşlukçayırı Mahallesi Adalar mezrası çevresindeki dereler kısa sürede taşıp çevreye su verdi.

Yağışın basıncıyla iki menfez köprü çöktü ve yıkıldı; bölgedeki altyapı zarar gördü. Olay yerinde ilk incelemeler, çökme ve yıkımın yağışa bağlı taşkından kaynaklandığını gösterdi.

etkinin boyutu ve can güvenliği:

Şu ana kadar yapılan bildirimlerde ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı. Yetkililer, altyapı hasarının giderilmesi ve ulaşımın normale dönmesi için çalışmaların başlatıldığını belirtti.

uzmanların uyarısı:

Uzmanlar, benzer meteorolojik koşulların tekrar edebileceği ihtimaline karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguladı. Yetkililer ve uzmanlar, muhtemel sel ve taşkınlara karşı dikkatli olunması ve resmi uyarıların takip edilmesi çağrısında bulundu.

DİYARBAKIR'IN ÇERMİK İLÇESİNDE YOĞUN YAĞIŞLAR NEDENİ İLE DERELER TAŞTI, MENFEZ KÖPRÜLER YIKILDI.