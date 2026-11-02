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Yenişehir’in ulaşım ağı yenilendi: 7 yılda kapsamlı asfalt ve altyapı çalışmaları

2019-2026 yıllarında Yenişehir’de 556 bin 273 ton sıcak asfalt, 67,5 kilometre sathi kaplama ve 350 bin 926 m² kaldırım yapılarak ulaşım güçlendirildi.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 14:27

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EDİTÖR: Aslı Han

Yenişehir’in ulaşım ağı yenilendi: 7 yılda kapsamlı asfalt ve altyapı çalışmaları

Yenişehir'de yol yatırımları ve kapsamı:

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, 2019-2026 döneminde Yenişehir ilçesinde kapsamlı bir yol ve altyapı programı yürüttü. Bu süreçte 556 bin 273 ton sıcak asfalt serimi, 67,5 kilometre sathi kaplama ve 350 bin 926 metrekare kaldırım imalatı gerçekleştirildi. Hem yeni yol açma hem de mevcut yolların yenilenmesiyle kent içi ulaşımda önemli iyileştirmelere gidildi.

Cadde ve bulvarlarda yenileme çalışmaları:

Cadde, bulvar ve sokaklarda yürütülen çalışmalar, araç ve yaya ulaşımını kolaylaştırmayı hedefledi. Çiftlikköy, 50. Yıl, Fuat Morel, Limonluk, Batıkent, Menteş ve Kuzeykent mahalleleri başta olmak üzere pek çok noktada asfalt kaplama yapıldı. İsmet İnönü Bulvarı, 3. Çevre Yolunun devamı niteliğindeki 13. Cadde, 50. Yıl Mahallesi 15. Cadde, 20. Cadde ve 38. Cadde, yapılan çalışmalar açısından öne çıkan güzergâhlar oldu.

Grup yolları ve kırsal bağlantıların güçlendirilmesi:

Merkezdeki çalışmaların yanı sıra kırsal ve grup yollarında da sathi kaplama uygulamaları hayata geçirildi. 2023 yılında İnsu-Emirler bağlantı yolunda, 2025 yılında Karahacılı-Turunçlu ve Değirmençay-Manavşa grup yollarında sathi kaplama yapıldı. Çavak TOKİ Yolu'nda ise çift kat sathi kaplama uygulaması tamamlandı; böylece mahalleler arası ulaşım bağlantılarının dayanıklılığı artırıldı.

Katlı kavşaklar ve alt geçit projeleri:

Trafik akışını rahatlatmak ve ulaşım güvenliğini yükseltmek amacıyla ilçede bir dizi kavşak ve alt geçit projesi tamamlandı. Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı ile 20. Caddenin kesişiminde inşa edilen Sevgi Kavşağı 8 Şubat 2021 tarihinde hizmete açıldı. Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı ile Nevit Kodallı Caddesinin kesişiminde yer alan Göçmen Kavşağı için çalışmalar 2022 yılında gerçekleştirildi. Ayrıca 18. Cadde ile 2. Çevre Yolu kesişiminde inşa edilen alt geçit 1 Aralık 2022'de hizmete sunuldu.

2021 yılında 13. Cadde ve Mimar Sinan çevresinde yapılan taş duvar imalatları gibi altyapı destek çalışmalarıyla da farklı bölgelerde ulaşım güvenliği ve altyapı dayanıklılığı hedeflendi. Yapılan düzenlemeler, özellikle 2023-2025 döneminde ana ulaşım akslarında hissedilir iyileşmeler sağladı.

Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir ilçesinde hayata geçirilen bu yol yapım, bakım ve onarım faaliyetleriyle kent içi ulaşım ağını güçlendirmeyi, günlük yaşamı kolaylaştırmayı ve vatandaşlara daha güvenli, konforlu ulaşım imkanı sunmayı amaçlıyor. Planlı yatırımlar vasıtasıyla Mersin genelinde kesintisiz ve dayanıklı ulaşım altyapısının geliştirilmesine devam edilecek.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 2019-2026 YILLARI ARASINDA YENİŞEHİR İLÇESİNDE 556 BİN 273 TON SICAK...

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 2019-2026 YILLARI ARASINDA YENİŞEHİR İLÇESİNDE 556 BİN 273 TON SICAK ASFALT SERİMİ, 67,5 KİLOMETRE SATHİ KAPLAMA VE 350 BİN 926 METREKARE KALDIRIM İMALATI GERÇEKLEŞTİRDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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