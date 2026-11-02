İnegöl'de Sky Adventure Race'te 24 ilden 60 sporcu doğa ile yarıştı

İnegöl'de Sky Adventure Race etkinliği:

Türkiye’nin en heyecanlı adventure motosiklet yarışı Sky Adventure Race, bu yıl ikinci kez İnegöl Belediyesi katkıları ve DOSTUM tesislerinin ev sahipliğinde yapıldı. Etkinlik, 24 farklı şehirden gelen toplam 60 yarışmacının katılımıyla İnegöl’ün doğal alanlarında yüksek tempolu mücadelelere sahne oldu.

Hafta sonu boyunca gerçekleşen organizasyonda sporcular Cuma günü şehirde toplanarak hazırlıklara başladı. Cumartesi günü DOSTUM tesislerinde sıralama ve keşif turları gerçekleştirildi; yarışmacılar burada motosiklet becerilerini sergileyerek izleyicilere mini şovlar sundu.

Program ve parkur detayları:

Pazar günü yarışların ana parkuru Çiftlikköy Kocaçayır mevkiinde kuruldu. Zorlu arazi koşulları ve doğal engeller, sporcuların teknik becerilerini sınadı. Yarışlar süresince sporcular, İnegöl’ün sonbahar renkleri arasında parkurun çeşitli etaplarında çekişmeli mücadeleler verdi.

Organizasyon hem deneyimli sürücüler hem de yerel motosiklet tutkunları tarafından ilgiyle takip edildi. İnegöl ve çevre illerden gelen seyirciler, yarışların her anını izleyerek etkinliğe canlı destek sağladı.

Ödül töreni ve başkanın mesajı:

Pazar günü akşamı DOSTUM tesislerinde düzenlenen ödül törenine İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban de katıldı. Törende yaptığı konuşmada Başkan Taban, "İnegöl’de güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptık. Geçen yıl da bu heyecanı şehrimizde yaşamıştık. İnegöl’de sizleri yeniden ağırlıyor olmak bizim için büyük mutluluk. Kazasız belasız güzel şekilde tamamlanması bizim için de değerli. Ben bu vesileyle dereceye giren tüm sporcuları tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan konuşmasında ayrıca organizasyona destek veren ekipler ve DOSTUM Tesisleri ile şehre gelen katılımcılara teşekkür etti. Tören sonunda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları takdim edildi.

Sky Adventure Race İnegöl etabı, şehrin turizm ve spor etkinlikleri ajandasına olumlu bir katkı sağlarken, katılımcılara da bölgenin doğal güzelliklerini motosikletle keşfetme fırsatı sundu. Organizasyon yetkilileri ve belediye temsilcileri, ilerleyen dönemlerde benzer etkinliklerin sürdürülmesi yönünde memnuniyetlerini dile getirdi.

SKY ADVENTURE RACE YARIŞLARI, BU YIL 2’NCİ KEZ İNEGÖL BELEDİYESİ KATKILARIYLA DOSTUM TESİSLERİ EV SAHİPLİĞİNDE YAPILDI. 24 FARKLI ŞEHİRDEN 60 YARIŞMACI, İNEGÖL’ÜN EŞSİZ DOĞASINDA ADRENALİNİ YÜKSEK BİR YARIŞA İMZA ATTI.