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Nilüferli kadınlardan sahipsiz dostlara boyalı kulübe ve mama desteği

Nilüfer Balkan Mahallesi kadınları, Umut Ağacı Sahipsiz Hayvanlar Merkezi'ne 7 adet köpek kulübesi ve mama bağışlayıp kulübeleri boyayarak destek verdi.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 14:21

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Nilüferli kadınlardan sahipsiz dostlara boyalı kulübe ve mama desteği

ziyaret ve bağış:

Nilüfer Belediyesi Umut Ağacı Sahipsiz Hayvanlar Merkezi, Nilüfer Balkan Mahallesi Kadınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyelerini ağırladı. Dernek, merkezdeki sahipsiz hayvanlarla yakından ilgilenip yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında NİLBALKADDER üyeleri, merkez için 7 adet köpek kulübesi ve mama bağışında bulundu. Katılımcılar bağışladıkları kulübeleri birlikte boyayarak merkeze hem fiziki hem de görsel katkı sağladı.

etkinliğin ayrıntıları:

Programda düzenlenen kahvaltıda, Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Güney Kaya merkez çalışmaları ve ihtiyaçlar hakkında bilgi verdi. Kadınlar sahipsiz hayvanlarla vakit geçirip merkezdeki uygulamaları yerinde görme fırsatı buldu.

Bağışlanan kulübelerin boyanması etkinliği, hem ekip çalışmasını pekiştirdi hem de merkezin yaşam alanlarının daha sıcak bir görünüme kavuşmasını sağladı.

yetkililerin değerlendirmesi:

Güney Kaya, ortaya koyulan duyarlılık için dernek üyelerine teşekkür ederek yapılan desteklerin merkezin işleyişi ve hayvanların yaşam koşulları açısından önemine dikkat çekti ve sahipsiz hayvanların daha sıcak ve güvenli bir ortamda yaşaması için toplumun desteğine ihtiyaç olduğunu vurguladı.

NİLBALKADDER Başkanı Nazlıcan Kılıç Yelkenci ise dayanışmanın yalnızca insanlar arasında kalmaması gerektiğini belirterek küçük ama anlamlı bir etkinlik düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Etkinlik, yerel dayanışmanın hayvan refahına katkı sağlayan somut örneklerinden biri olarak öne çıktı; merkez yetkilileri benzer destek çağrılarını sürdüreceklerini ifade etti.

NİLÜFER BELEDİYESİ UMUT AĞACI SAHİPSİZ HAYVANLAR MERKEZİ, NİLÜFER BALKAN MAHALLESİ KADINLARI...

NİLÜFER BELEDİYESİ UMUT AĞACI SAHİPSİZ HAYVANLAR MERKEZİ, NİLÜFER BALKAN MAHALLESİ KADINLARI YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ (NİLBALKADDER) ÜYELERİNİ AĞIRLADI. CAN DOSTLAR İÇİN KULÜBE VE MAMA BAĞIŞINDA BULUNAN DERNEK ÜYELERİ, BOYADIKLARI KULÜBELERLE MERKEZE DESTEK VERDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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