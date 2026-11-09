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Antalya'da COP31 için kapsamlı üç kademeli güvenlik seferberliği

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Antalya'da düzenlenen COP31 için kara, deniz ve havada üç kademeli planla 26 bin personelle güvenlik sağlanacağını açıkladı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 12:52

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EDİTÖR: Merve Çelik

Antalya'da COP31 için kapsamlı üç kademeli güvenlik seferberliği

karada, denizde ve havada koordinasyon vurgusu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Antalya'da başlayan ve 20 Kasım'a kadar sürecek COP31 İklim Zirvesi ile 11-12 Kasım'daki Liderler Zirvesi'nin huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesi için tüm hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Bakan, zirvenin sorunsuz yürütülmesi amacıyla kara, deniz ve hava unsurlarının entegre şekilde görev alacağını belirtti.

çalışmanın ölçeği ve görev dağılımı:

Bakan Çiftçi, etkinliğin Antalya'da 1 milyon metrekarelik bir alanda yapılacağını ve alan ile bağlantılı güzergahlarda uygulanacak güvenlik modelinin üç kademeden oluştuğunu söyledi. Açıklamada, zirveye yaklaşık 100 devlet ve hükümet başkanı, 200'ün üzerinde bakan, 20 bin delege ve günlük 100 bin ziyaretçinin katılmasının beklendiği vurgulandı.

Güvenlik harekâtında görev alacak personel dağılımı paylaşıldı: toplam 26 bin personel arasında 1.400 özel harekat, 3.298 trafik ve 160 istihbarat ve havacılık personeli bulunuyor. Bu ekipler zirve alanı, konaklama merkezleri ve ulaşım güzergahlarında koordineli olarak çalışacak.

deniz ve sağlık güvenliği önlemleri:

Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki 215 personel ile korvet, helikopter ve botların yanı sıra DEGAK ve MORAD timleri deniz güvenliğini sağlayacak; deniz tedbirleri kara ve hava unsurlarıyla entegre şekilde yürütülecek. AFAD ve sağlık birimleri de etkinlik süresince hazır bulunacak.

AFAD ve sağlık ekiplerinin kaynakları arasında 850 arama kurtarma personeli, 365 KBRN cihazı, 110 ambulans, 300 sağlık görevlisi ve 21 mobil UMKE yer alıyor. Bakan Çiftçi, temel önceliklerinin Antalya sakinlerinin günlük yaşamını aksatmadan misafirlerin güvenliğini en üst düzeyde sağlamak olduğunu ifade etti.

Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkenin uluslararası organizasyonlardaki güvenlik kabiliyetinin ve kurumsal tecrübesinin tüm imkanlarla sahaya yansıtılacağını belirterek, görev yapan personele kolaylıklar diledi.

Bakan Çiftçi: &quot;Karada, denizde ve havada tam koordinasyonla COP31’e hazırız&quot;

Bakan Çiftçi: "Karada, denizde ve havada tam koordinasyonla COP31’e hazırız"

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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