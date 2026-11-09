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Sarıkaya: Atatürk'ün mirası yolumuza ışık tutuyor

Gaziantep Büyükşehir ve Araban Belediye Meclis Üyesi Atilla Sarıkaya, Atatürk'ü ebediyete intikalinin 88. yılında saygı, minnet ve rahmetle andı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 11:34

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EDİTÖR: Caner Şahin

Sarıkaya: Atatürk'ün mirası yolumuza ışık tutuyor

Sarıkaya'nın 10 Kasım mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Araban İlçesi Belediyesi Meclis Üyesi Atilla Sarıkaya, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 88’inci yılında saygı ve minnetle andığını belirtti.

Sarıkaya, mesajında Atatürk'ün milli mücadeledeki önderliğine, askeri dehasına ve kararlı duruşuna vurgu yaparak bu özelliklerin sadece Türk milletinin değil, tüm mazlum milletlerin gönlünde de özel bir yer edindiğini ifade etti. Atatürk'ün bugüne dek süren etkisinin, genç nesillere ilham verdiğini kaydetti.

Atatürk'ün mirası:

Sarıkaya, Atatürk'ün ileri görüşlülüğünü ve insanlık değerlerine verdiği önemi öne çıkararak onun düşüncelerindeki evrenselliğin dünya çapında saygınlık kazandırdığını söyledi. Mesajında Atatürk'ün sözlerine de yer verdi: "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır; fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır."

Cumhuriyete ve değerlere vurgu:

Mesajda, Atatürk'ün ömrünü ülkesini muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımaya adadığı, bu hedef doğrultusunda kurulan Cumhuriyetimizin bağımsız, modern ve gurur duyulacak bir yapı olarak yoluna devam ettiği belirtildi. Sarıkaya, milli iradenin, demokrasinin ve insan haklarının temel değerler olarak korunmasının önemine dikkat çekti.

Son olarak Sarıkaya, ebediyete irtihalinin 88’nci yıldönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Kurtuluş Savaşı kahramanlarını, vatan uğruna can veren tüm şehitleri ve ebediyete irtihal eden gazileri rahmet, minnet ve şükranla andığını belirterek, Ruhları şad olsun.

ATİLLA SARIKAYA

ATİLLA SARIKAYA

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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