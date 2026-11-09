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Bakü'de bayrak günü yürüyüşü ve bando gösterisi

Bakü'de Bayrak Günü dolayısıyla askeri bando yürüyüşü gerçekleştirildi; halk Haydar Aliyev Sarayı'ndan Bakü Deniz Garı'na kadar süren korteji izledi.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 13:04

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EDİTÖR: Merve Çelik

Bakü'de bayrak günü yürüyüşü ve bando gösterisi

Bakü'de bayrak günü yürüyüşü ve bando gösterisi

Başkent Baküde, Azerbaycan Bayrak Günü nedeniyle askeri bando eşliğinde bir yürüyüş düzenlendi. Etkinlikte askerler marşlarla ilerlerken, kent sakinleri korteji ilgileyle izledi. Yürüyüş, Haydar Aliyev Sarayı'ndan başlayıp Azadlık Meydanı yakınlarındaki Bakü Deniz Garı'na kadar sürdü.

kutlamanın güzergahı ve halkın ilgisi:

Güzergah boyunca çok sayıda noktada toplanan vatandaşlar, bando müziği ve askerî disiplinin oluşturduğu görüntüyü fotoğraflayıp izledi. Yürüyüşün resmi tonu ve müziklerin ritmi, törenin hem anıtsal hem de toplumsal bir gösteri olmasını sağladı. Organizasyon, merkezî noktalarda güvenlik önlemleri alınarak yürütüldü.

bayrağın tarihi ve resmi statüsü:

Azerbaycan'ın üç renkli milli bayrağı ilk olarak 9 Kasım 1918'de kabul edildi. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından ülke, 1991'de bağımsızlığını yeniden kazanınca üç renkli bayrağı milli simge olarak geri benimsedi. 2009'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından imzalanan kararnameyle 9 Kasım resmi olarak Devlet Bayrak Günü ilan edildi ve tatil kapsamına alındı.

Bugünkü yürüyüş, bu tarihsel sürecin simgesel bir anıması olarak değerlendirildi; tören, bayrağın hem devlet hem de toplum hafızasındaki yerini vurguladı.

Azerbaycan&#039;ın başkenti Bakü&#039;de Bayrak Günü dolayısıyla askeri bando yürüyüşü...

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Bayrak Günü dolayısıyla askeri bando yürüyüşü gerçekleştirildi.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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