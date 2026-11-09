Kurtulmuş: ortak kader vurgusu ve Türkiye modeliyle bölgesel barış arayışı

TBMM başkanı'nın ana mesajı:

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'da düzenlenen “Orta Doğu’da Yeni Bir Bölgesel Toplum Sözleşmesi Arayışı” programında yaptığı konuşmada, ülke içi ve bölgesel barışın ancak tarafların onur ve gururunu gözeten yaklaşımlarla sağlanabileceğini vurguladı. Kurtulmuş, konuşmasında en çarpıcı biçimde "Türk’ün onurunu, Kürt’ün gururunu korumayan hiçbir teklif bu memlekette kalıcı barışı sağlayamaz" sözünü tekrarladı ve halkların kaderinin artık birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini ifade etti.

Uluslararası düzen ve çok kutupluluğun sınırları:

Kurtulmuş, küresel sistemdeki dönüşümlere dikkat çekerek, iki kutuplu ve tek kutuplu düzenlerin geride kaldığını ancak yerine açık ve işleyen bir yeni sistemin henüz kurulmadığını belirtti. Dünyada gözlemlenen değişim dalgalarının varlığını kabul eden Kurtulmuş, çok kutupluluğun tek başına adaletli bir düzen kurmak için yeterli olmadığını söyledi ve asıl meselenin güç merkezlerinin yer değiştirmesi değil, gücün uluslararası hukuk çerçevesinde sınırlandırılması olduğunu vurguladı.

Bu çerçevede TBMM Başkanı, uluslararası sistemin kural ve kurumlarının zedelendiğini, yeni dönemde tartışılması gereken temel konunun ise uluslararası hukukun yeni ilkeleri olması gerektiğini kaydetti. Güçlerin nasıl kontrol altına alınacağı ve insan odaklı bir gücün nasıl tesis edilebileceğinin artık küresel gündemin ön sıralarında yer aldığını söyledi.

Türkiye'nin bölgesel rolü ve sorumluluğu:

Kurtulmuş, coğrafi konumu nedeniyle Türkiye'nin küresel ve bölgesel değişimlerden birinci derecede etkilenen ülkeler arasında bulunduğunu ifade etti. Orta Doğu, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Balkanlar ve Kafkaslar merkezindeki Türkiye'nin sadece gelişmeleri izleyen değil, çözüm üreten ve yön gösteren bir ülke olması gerektiğini vurguladı. Bu bağlamda Türkiye'nin, bölgesel sorunlara proaktif katkı sunma sorumluluğunu benimsediğini belirtti.

Orta Doğu için yeni bir bölgesel toplum sözleşmesi ve halklar arasında kapsamlı bir barışın gerekliliğine işaret eden Kurtulmuş, barışın yalnızca güvenlik ya da silahların susturulmasıyla sınırlı kalmaması, aynı zamanda hukuki alanda insan haklarını güçlendirecek uygulamaların önünün açılması gerektiğini savundu.

Türkiye Modeli ve iç süreçlere bakış:

Kurtulmuş konuşmasında "Türkiye Modeli" adını verdiği yaklaşımı ayrıntılandırdı. Bu modelin milli, içerdeki farklı toplumsal kesimlerin istişaresi sonucunda şekillendiğini ve sadece parti politikaları çerçevesinde görülmemesi gerektiğini belirtti. Modelin üç önemli özelliğini şöyle özetledi: sürecin tamamen milli olması; Türkiye'nin çıkarlarını ve milli menfaatlerini esas alan, farklı siyasi görüşlerin tartışıldığı bir zeminde ilerlemesi; ve sürece dışarıdan müdahalenin olmaması.

TBMM çatısı altında yürütülen çalışmaların bu sürecin başarısında belirleyici olduğunu söyleyen Kurtulmuş, sürecin sahipliğinin millet adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olduğunu vurguladı. Özellikle 2025 yılının 5 Ağustos tarihinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmalarına dikkat çekildi: komisyona TBMM'deki partilerin biri hariç tamamı üye verdi; 50 üyeden müteşekkil komisyon titiz çalışmalar yaptı ve süreçte 467 milletvekilinin bir yasaya destek vermesi Meclis tarihi açısından önemli bir başarı olarak aktarıldı.

Terörsüz Türkiye hedefi ve modelin yaygınlaşması:

Kurtulmuş, Türkiye'de terörün sonlandırılması sürecinin başka ülke örnekleriyle kıyaslandığında daha hızlı ve sağlıklı ilerlediğini belirtti. 8–9 yılda ulaşılmış bir noktaya Türkiye'nin yaklaşık 2 yıl gibi kısa bir sürede geldiğini söyleyerek sürecin devamında atılacak adımların farkında olduklarını ekledi. "Türkiye Modeli"nin evrensel reçete iddiasında olmadığını, ancak buradan çıkarılacak derslerin diğer çatışma bölgelerine katkı sağlayabileceğine inanıldığını ifade etti.

Ayrıca Kurtulmuş, modelin Cumhuriyet'in ikinci asrının en büyük projelerinden biri olacağını, devlet aklı ve tüm siyasetin ortak bileşimi ile bu hedefe ulaşma yönünde adımlar atıldığını belirtti. Sürecin dış gözlemciler tarafından izlenmemesinin de modelin üçüncü ayırt edici unsuru olduğunu söyledi.

Sonuç ve çağrı:

Kurtulmuş, konuşmasını bölgedeki tüm halkların kaderinin ortak olduğu ve ortak bir toplumsal sözleşme ile barışın tesis edilmesi gerektiği çağrısıyla sonlandırdı. Emperyalizmin bölgeye dayattığı ayrıştırıcı projelerin sonuç vermediğini belirterek, refah ve güvenliğin ancak birlikte hareket etmekle sağlanabileceğini vurguladı.

Program, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yanı sıra çok sayıda siyasi ismin katılımıyla gerçekleştirildi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ: "TÜRK'ÜN ONURUNU VE KÜRT'ÜN GURURUNU KORUMAYAN HİÇBİR TEKLİF BU MEMLEKETTE KALICI BARIŞI SAĞLAYAMAZ DİYEREK YOLA ÇIKTIK"