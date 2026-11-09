Depoda başlayan yangın itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı

Depoda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi İncirli Caddesi üzerinde bulunan bir depoda çıkan yangın, çevrede panik yarattı. Vatandaşların durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

olay yerine intikal ve müdahale:

Olay yerine ulaşan ekipler çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Müdahale sonrası yangın söndürüldü ve çevredeki riskler giderildi.

hasar durumu ve soruşturma:

Yaşanan olayda yaralanan olmadı ancak depoda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi ise ekiplerin yaptığı ön inceleme sonrası yetkililerce araştırılmaya devam ediyor.

BURSA'DA BİR DEPODA ÇIKAN YANGIN, KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI. YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ.