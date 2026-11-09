İklimle mücadelede dayanıklı gıda sistemleri için ortak adımlar çağrısı

COP31'de rapor lansmanı

Türkiye ev sahipliğinde Antalya'da başlayan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin UNFCCC 31. Taraflar Konferansı COP31 alanında, Özel Etkinlik Salonu'nda "Baskı Altındaki Kırsal Tedarik Zincirleri Rapor Lansmanı" gerçekleştirildi. Programa Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı katıldı ve zirvelerin ortak hedefleri buluşturma fırsatı sunduğunu belirtti.

Dayanıklı gıda sistemlerinin ortak sorumluluğumuz, hiçbir ülkenin bu sorunu tek başına aşabilmesi mümkün değildir.

gıda sistemlerinin karşılaştığı riskler:

Yumaklı, konuşmasında gıda sistemlerinin günümüzde çok boyutlu risklerle karşı karşıya olduğunu ifade etti. Bu riskler arasında artan sıcaklıklar, kuraklıklar, sel ve diğer aşırı hava olayları yer alırken, bunlara su kıtlığı, biyolojik çeşitlilik kaybı, jeopolitik gerilimler, ticarette yaşanan aksamalar ve girdi maliyetlerindeki dalgalanmalar gibi etkenlerin de eklendiğini söyledi. Bakan, bu risklerin yalnızca üretimi değil, hasat sonrası süreçleri, depolamayı, taşımacılığı, pazarlara erişimi ve tüketicilerin gıdaya ulaşabilirliğini doğrudan etkilediğini vurguladı.

hazırlık ve iş birliği önlemleri:

Şokların etkisinin özellikle küçük ölçekli üreticiler ve kırılgan topluluklarda daha ağır hissedildiğini belirten Yumaklı, kırsal üretimde dayanıklılığı artırmak için risklerin önceden öngörülmesi ve gerekli önlemlerin alınması gerektiğini söyledi. Dayanıklılığı sadece krizlere müdahale kapasitesi olarak değil, riskleri önceden öngörme, etkilerini azaltma ve hızla toparlanma becerisi olarak ele almak gerektiğini kaydetti.

Bakan, alınması gereken önlemler arasında suyun sürdürülebilir yönetimi, uyumlu üretim uygulamaları, tarımsal üretim planlaması, erken uyarı ve risk yönetimi mekanizmaları ile güçlü bir kırsal altyapı ve etkin bilgi paylaşımı bulunduğunu söyledi. Üreticilerin dayanıklılığının kriz yaşanmadan önce atılacak adımlarla belirlendiğini belirterek, suya erişim, uygun maliyetli girdiler, finansman ve sigorta olanakları ile pazara güvenilir bağlantıların önemine dikkat çekti ve "Hazırlıklı olmak bir kriz patlak vermeden önce harekete geçmektir" dedi.

İklim risklerine hazırlık için bilimsel verilerden ve dijital teknolojilerden yararlanılması gerektiğini vurgulayan Yumaklı, üreticilerin bilgiye ve uygun araçlara erişimlerinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Kamu kurumları, araştırma kuruluşları, özel sektör ve uluslararası ortaklar arasında iş birliğinin geliştirilmesinin önemine işaret etti.

Yumaklı, COP31'in bilimsel bulguları sahada uygulanabilir çözümlere dönüştürme, iklim finansmanını ihtiyaç duyulan alanlara yönlendirme ve ülkeler arasında bilgi ile deneyim paylaşımını hızlandırma fırsatı sunduğunu belirtti. Konuşmasını raporun verimli tartışmalara ve güçlü ortaklıklara vesile olmasını dileyerek tamamladı ve emeği geçenlere teşekkür etti.

ZİRVE KAPSAMINDA BASKI ALTINDAKİ KIRSAL TEDARİK ZİNCİRLERİ RAPOR LANSMANI, ÖZEL ETKİNLİK SALONU'NDA GERÇEKLEŞTİRİLEN PROGRAMA TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI(ORTADA) KATILDI