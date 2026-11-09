Düzce'de teşkilatla görüşen başdanışman İsrafil Kışla: saha çalışmaları ve birlik vurgusu

Ziyaretin gündemi:

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, AK Parti Düzce İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ve teşkilat mensupları tarafından ağırlanan Kışla, görüşmede partinin yerel saha faaliyetleri, vatandaşla kurulan iletişim ve teşkilat içindeki birlik beraberlik konularına odaklandı.

Ziyaretin samimi bir atmosferde geçtiği belirtilirken, İL Başkanlığı temsilcileri yürüttükleri saha çalışmaları, programlı ziyaretler ve yerel temaslarla oluşturulan gönül bağının güçlendirilmesine dair bilgiler aktardı. Kışla da ev sahipliği ve sunulan bilgiler için Şengüloğlu'na teşekkür etti.

Teşkilatın öncelikleri ve mesajı:

Toplantıda, teşkilatın saha ağırlıklı çalışmaları ile vatandaşla doğrudan temasın sürdürüldüğü; iletişim kanallarının etkin kullanımı ve yerel problemlere yönelik hızlı müdahale mekanizmalarının önemine vurgu yapıldı. Hasan Şengüloğlu teşkilatın kararlılıkla çalışmalarını sürdürdüğünü, güçlü iletişim ve birlik beraberliğin saha etkinliğini artırdığını ifade etti.

Görüşme, parti içi koordinasyon ve yerel çalışmalara dair değerlendirmelerin paylaşılmasıyla sonlandı. Her iki taraf da sahadaki dinamizmin ve teşkilat içi dayanışmanın sürdürüleceğini belirterek, birlikte çalışmanın altını çizdi.

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANLARINDAN İSRAFİL KIŞLA, AK PARTİ DÜZCE İL BAŞKANLIĞI’NI ZİYARET ETTİ. İL BAŞKANI HASAN ŞENGÜLOĞLU’NUN EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞEN ZİYARETTE, TEŞKİLAT ÇALIŞMALARI VE SİYASİ GÜNDEME İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERDE BULUNULDU.