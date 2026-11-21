Termal'de ara tatil yoğunluğu sürüyor

Yalova'nın Termal ilçesindeki turizm tesisleri, eğitim ve öğretim yılı ara tatiliyle birlikte yoğun bir dönem yaşıyor. Roma, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinin şifa merkezi olarak bilinen bölge, hem konaklama hem de günübirlik ziyaretçi açısından hareketli günler geçiriyor.

Ara tatilde doluluk ve ziyaretçi profili:

Sağlık Bakanlığı Yalova Termal Kaplıca Tesisleri Müdürü Mustafa Kaba, ara tatilde tesislere gösterilen ilginin arttığını belirtti. Kaba, "Ara tatilde büyük bir teveccüh var. Hem günübirlik sıcak su, sauna, hamam ve aile banyolarını kullanan misafir sayımızda artış var" diyerek, günlük ziyaretçi sayısının 700-800 kişiye ulaştığını aktardı.

Kaba ayrıca konaklama doluluk oranlarının da yüksek seyrettiğine işaret ederek, tesislerin yüzde 80'lerin üzerinde dolulukla hizmet verdiğini söyledi. Ailelerin ara tatili değerlendirmek için bölgeyi seçtiği, günübirlik konukların ise termal olanaklara yoğun ilgi gösterdiği vurgulandı.

Tesis olanakları ve hijyen önlemleri:

Tesislerdeki açık havuzun yoğun rağbet gördüğünü belirten Kaba, havuzun 22 metreye 11 metre ölçülerinde ve 55 santimetre derinliğinde olduğunu ifade etti. Çocuklar için ayrılan havuz ise bu yıl yenilenerek tekrar hizmete sunuldu ve 50 santimetre derinliğe sahip. Yetkililer, güvenlik ve hijyen önlemlerinin titizlikle uygulandığını bildirdi.

Bölgenin sadece kaplıca turizmiyle sınırlı kalmadığını belirten Kaba, Termal'in doğal güzellikleri ve zengin tarihsel dokusunun ziyaretçileri çektiğini söyledi. İlçenin aynı zamanda bir ağaç müzesi niteliği taşıdığına dikkat çekildi ve yöreye özgü yiyecek içecek hizmetleri ile yöresel pazarın ziyaretçilere sunulan alternatifler arasında olduğu aktarıldı.

Ziyaretçilere temiz hava, tarih ve sıcak su imkânının bir arada sunulduğunu belirten yetkililer, ara tatil döneminin bölge için verimli geçtiğini; hem konaklama hem de günübirlik hizmetlerde memnuniyet seviyesinin yüksek olduğunu ifade etti.

Yalova Termal'de ara tatil yoğunluğu