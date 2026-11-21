Tuğba Özay'dan üretici uyarısı:

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki bahçesinde zeytin hasadına başlayan eski manken ve sanatçı Tuğba Özay, rekoltenin yüksek olduğu bu yıl fiyatların üreticinin hakkını yansıtmadığını söyledi. Özay, maliyetlerin hızla arttığı, emeğin görünmediği bir süreçte zeytinyağına yönelik «pahalı» eleştirilerinin haksızlığa yol açtığını vurguladı.

hasat ve maliyetlerin detayları:

Yaklaşık 25 yıldır zeytin yetiştirdiğini ve kendi markasını kurduğunu belirten Özay, bu yıl bahçelerde bol ürün olduğunu ancak üreticinin kazancının tartışılması gerektiğini ifade etti. Özay, üretim sürecinde ortaya çıkan giderleri şu başlıklarla anlattı: toplama, sıkma, budama, kireç ve kullanılan hayvan gübresi, ayrıca bordo bulamacı gibi periyodik bakım harcamaları. Yevmiyelerin artması nedeniyle sabahın erken saatinden akşama kadar çalışan emeğinin karşılığını alamayan çiftçilerin durumuna dikkat çekti.

Geçen sezon zeytinyağı fiyatlarının 350-400 TL aralığına çıktığını, bu sezon ise fiyat arayışlarının 200-250 TL civarında sürdüğünü hatırlatan Özay, tüketici tercihlerine dikkat çekti. Özay, küçük bir kreme binlerce lira, bazı parfümlere 40-50 bin liralar verilirken zeytinyağı için ‘‘pahalı’’ denilmesinin adil olmadığını söyledi ve bunun üreticinin hayatını nasıl etkilediğini sorguladı.

sahte ürün uyarısı ve kalite kaygısı:

Özay, piyasada karşılaşılan sahte ve karışım yağlara da işaret ederek kendi yaşadığı bir örneği paylaştı. Antalya’dan istenen 100 litre yağın bulunamaması üzerine başka bir firmayla anlaşma yapıldığını, sonrasında yağın içinde soya yağı veya pamuk yağı karışımı tespit edildiğini anlattı. Kendi zeytinyağının asit oranı 0.3 olduğunu belirten Özay, ucuz ürünlerin hem üreticinin emeğini hem de tüketicinin sağlığını tehlikeye attığını vurguladı.

Üretimin sürdürülebilir olması için tarımın ve üreticinin desteklenmesi gerektiğini tekrarlayan Özay, zeytin ağaçlarının ve zeytinyağının hem sağlık hem de ülke değeri açısından önemine dikkat çekti. Sonuç olarak üreticinin hak ettiği değeri görmesi ve sahte ürünlere karşı tüketicinin bilinçlenmesi çağrısında bulundu.

Özetle: Tuğba Özay, bereketli bir rekoltenin üreticinin refahına dönüşmesi gerektiğini, fiyatların ve kalite denetimlerinin üreticiyi koruyacak şekilde ele alınmasının zaruri olduğunu ifade etti.

MANAVGAT’TA BAHÇESİNDE ZEYTİN HASADI YAPAN SANATÇI TUĞBA ÖZAY, MALİYETLER ARTMASINA RAĞMEN ZEYTİN YAĞI FİYATININ DÜŞTÜĞÜNE DİKKAT ÇEKEREK “ÜRETİCİNİN ÜRÜNÜ DEĞERİNİ BULMALI Kİ ÜRETMEYE DEVAM ETSİN” DEDİ.