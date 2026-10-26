Prematüre kızının mücadelesi mesleğine yön verdi

kendi deneyimi mesleki bakışı değiştirdi:

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Yenidoğan Uzmanı Dr. Serhat Özkan, meslek yaşamını kızının erken doğum deneyimiyle şekillendirdi. Özkan'ın kızı 23 haftalık ve 600 gram olarak dünyaya geldi; bu süreç, hem aile hem de sağlık ekibi için yoğun bir öğrenme ve özveri süreci oldu. Şu anda kızının 13 yaşında ve herhangi bir sağlık sorunu bulunmaması, Özkan için tatmin edici bir sonuç olsa da o dönemin getirdiği sorumlulukların mesleki yaklaşımını derinden etkilediğini belirtiyor.

prematüre bakımında titiz ekip çalışması ve farklı yaklaşımlar:

Özkan, prematüre bebeklerin tedavisinde gebelik haftası ve doğum ağırlığının belirleyici olduğunu vurguluyor. 800, bin, bin 500 ve 2 bin gram gibi farklı ağırlıklarda doğan bebeklerin ihtiyaçları değişiyor ve her biri için ayrı bakım ve tedavi planı uygulanıyor. Çok erken doğan bebeklerin yaşama tutunabilmesi için sağlık personelinin her aşamada titizlikle hareket etmesi gerekiyor; tedavi, beslenme ve bakım gibi noktaların her biri ekip içinde koordine ediliyor.

Özkan, yenidoğan uzmanlığının «çok fazla özen isteyen, ekip işi olan ve ciddi dikkat gerektiren» bir alan olduğunu söylüyor. Bu kapsamda hekim, hemşire, fizyoterapist ve diğer branşların uyum içinde çalışması, bebeklerin hayatta kalma ve gelişim şansını artırıyor. Hastanedeki uygulamalar ve hasta takibi sırasında küçük ayrıntıların bile kritik öneme sahip olduğu sıkça vurgulanıyor.

taburculuk sonrası takip ve rehabilitasyonun önemi:

Dr. Özkan, yoğun bakımdan taburcu olmanın sürecin sonu olmadığını özellikle belirtiyor. Prematüre doğum sonrası dönemde çocukların nörolojik, ortopedik ve fiziksel gelişimleri izlenmeli; gerektiğinde farklı branşlarla iletişim kurulmalı ve rehabilitasyon planları uygulanmalı. Takip süresi, çocuğun genel sağlık durumuna göre değişebiliyor; bazı çocuklarda takip birkaç yaşta sonlandırılabilirken, bazılarında çok daha uzun veya ömür boyu süren destek gerekebiliyor.

Özkan için yenidoğan uzmanlığı, yalnızca tıbbi müdahale değil, aynı zamanda ailelere ve bebeklere yeni bir yaşam sunma alanı. Yaklaşık 3 aydır Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Özkan, ekip uyumunun ve erken müdahalenin önemini vurgulayarak, prematüre bebeklerin hayata tutunma mücadelesinde yer almaktan duyduğu sorumluluğu ve tatmini ifade ediyor.

YALOVA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NEONATOLOJİ UZMANI DR. SERHAT ÖZKAN VE HASTANE EKİBİ