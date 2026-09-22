Antalya'da dört aracın karıştığı zincirleme kaza D-400'de ulaşımı aksattı

Antalya'nın Serik ilçesinde zincirleme kaza trafiği kilitledi

Antalya-Serik istikametinde Kayaburnu Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada dört araç birbirine çarptı. Olayda iki kişinin yaralandığı, ekiplerin kısa sürede müdahale ederek yaralılara ilk yardım sağladığı bildirildi.

kaza ve müdahale:

Seyir halinde olan M.M.S. yönetimindeki 34 NJ 007 plakalı otomobil, C.E. idaresindeki 07 ATT 36 plakalı otomobil, K.A. kontrolündeki plakası henüz belirlenemeyen otomobil ve K.D. idaresindeki 07 AZN 12 plakalı kamyon çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobillerde yolcu olarak bulunan E.N.Ö. ve A.T.Y. yaralandı; olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

yol durumu ve inceleme:

Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan kopan parçalar D-400 kara yoluna savruldu ve kazaya karışan araçlar yol ortasında kaldığı için Antalya-Serik istikametinde trafik durma noktasına geldi. Kara yolunun geniş bir bölümü ulaşıma kapandı; yol temizleme ve araç kaldırma çalışmalarıyla trafik kademeli olarak normale döndü. Olayla ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldı.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE 1’İ KAMYON 4 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ.