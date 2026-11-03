Antalya'da Düden Şelalesi yakınında kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu

Olayın tespiti ve ilk müdahale:

Olay, sabah 09.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Lara Caddesi'nde, Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü noktada meydana geldi. Bölgedeki balık tutan vatandaşlar deniz yüzeyinde üzerinde kıyafetleri bulunan, hareketsiz vaziyette bir kişi olduğunu fark etti ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı bot sevk edildi. Deniz polisi, suda hareketsiz şekilde yatan şahsı bota alarak Kaleiçi Yatlimanı’na getirdi. Sağlık ekiplerinin burada yaptığı ilk kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kimlik tespiti ve inceleme çalışmaları:

Üzerinden kimlik çıkmayan, 30’lu yaşlarındaki erkeğin kimliğinin belirlenmesi için Olay Yeri İnceleme ekipleri parmak izi aldı. İlk değerlendirmelerde, şahsın falezlerden düşerek hayatını kaybetmiş olabileceği yönünde bulgu olduğu belirtildi.

Cenaze, Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili ayrıntıların tespiti ve soruşturmanın seyri polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda netleşecek.

Güvenlik ve soruşturmanın yönü:

Yetkililer, olay yerinde yapılan incelemeler ışığında hem kaza hem de olası farklı senaryoları değerlendiriyor. Soruşturma kapsamında alınan parmak izi ve diğer delillerle şahsın kimliğinin belirlenmesi, ölüm nedeninin netleşmesi için öncelikli adımlar arasında bulunuyor.

ANTALYA'DA BALIK TUTAN VATANDAŞLARIN FARK ETMESİ ÜZERİNE DENİZDE 30'LU YAŞLARDA BİR ERKEĞE AİT CANSIZ BEDEN BULUNDU