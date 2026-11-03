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Hatay'da önce depremde sonra evinde: baba ve kızı ölü bulundu

Antakya'da kilitli evde bulunan Mustafa Kural ile kızı Havva Büşra'nın ölüm nedenleri otopsiyle belirlenecek; aile 6 Şubat'ta iki yakınını kaybetmişti.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 13:53

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Hatay'da önce depremde sonra evinde: baba ve kızı ölü bulundu

Hatay'da baba ve kızı evlerinde ölü bulundu

Antakya ilçesi Sofular Mahallesi'nde, 5 gündür kendilerinden haber alınamayan bir aile fertlerinin bulunduğu evde yapılan incelemede Mustafa Kural (54) ile kızı Havva Büşra Kural (18) cansız olarak bulundu. Olayın ardından evden örnekler alındı ve ölüm nedenlerinin kesinleşmesi için otopsi işlemlerinin beklendiği öğrenildi.

Olayın ilk bulguları:

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, kilitli kapıyı açarak eve girdi. İlk aşamada zehirlenme ihtimaline karşı evden numune alındı; resmi makamlar, baba ve kızın ölüm nedeninin ancak yapılacak otopsi ve laboratuvar incelemeleriyle netleşeceğini bildirdi. Soruşturma ve adli işlemler devam ediyor.

ailenin depremde yaşadığı kayıplar:

Ailenin geçmişte de büyük bir felaket yaşadığı ortaya çıktı. 6 Şubat depremlerinde ailenin eşi Bedriye Kural ile diğer kızları Tuğba Kural enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti. Bu gelişmelerle birlikte aile, son olayla tekrar ağır bir kayıp yaşamış oldu; geride yalnızca bir kız çocuğu kaldığı belirtildi.

Yetkililer, kesin ölüm nedenlerinin tespit edilmesi ve olayın tüm boyutlarıyla araştırılması için çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

OLAY YERİ (ARŞİV)

OLAY YERİ (ARŞİV)

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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