Anadolu Üniversitesi mezunundan kayıp dünya temalı kısa animasyonla Altın Portakal'da jüri özel ödülü

film ve hikâye:

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında düzenlenen Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışmasında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü mezunu Selin Toprakın imzasını taşıyan "Dünya Günü Kutlu Olsun (Happy Earth Day)" adlı kısa animasyon, Jüri Özel Ödülüne layık görüldü.

İki boyutlu bilim kurgu türündeki yedi dakikalık yapım, Dünya’daki yaşam şartlarının bozulmasının ardından bir uzay gemisine yerleşen insanların gündelik ritüelleri üzerinden bir kayıp ve umut öyküsü anlatıyor. Hikâye, yılda bir kez düzenlenen Dünya Günü kutlamalarının neşeli hazırlıklarıyla başlarken, karakterler Ivy ve Willow aracılığıyla gizemli bir keşfe ve sorgulamaya evriliyor. Film, ortak yaşam, kayıp, nostalji ve umudun anlamını geri dönülemeyecek bir yolculuk bağlamında irdeliyor.

üretim süreci ve ekip:

Film, Anadolu Üniversitesi GSF Çizgi Film ve Animasyon Bölümünde ANİ473 Çizgi Film Proje I dersi kapsamında mezuniyet projesi olarak geliştirildi. Danışmanlığını Prof. Fethi Kaba, Prof. Hikmet Sofuoğlu ve Doç. Sabahattin Çalışkanın üstlendiği çalışmada, öncelikle konsept analizi ve senaryo geliştirme aşamaları yürütüldü.

Karakter tasarımlarında insan figürleri için uzay gemisi yaşamına uygun minimalist kıyafetler, uzaylılar için ise organik formlar ve farklı giysi yaklaşımları tercih edildi. Storyboard aşamasında çekim planları, kamera açıları ve duygusal geçişler netleştirildi; ardından karakter hareketlendirme, gemi iç mekânlarının ışık ve atmosfer düzenlemeleri tamamlandı. Dünya Günü töreninin sıcak, umutlu havasını yakalamak için renk ve ışık çalışmaları öne çıkarıldı.

post-prodüksiyon ve müzik:

Post-prodüksiyon sürecinde görsel efektler, kurgu ve ses tasarımı üzerinde yoğunlaşıldı. Gemi pencerelerinden görünen uzay manzaraları, uzaylı teknolojisine ait efektler ve dijital arka planlar bu aşamada filme eklendi. Filmin müzikleri Martin Nowacki, ses tasarımı ise Walid Hokayem tarafından hazırlandı.

Selin Toprak’ın "Dünya Günü Kutlu Olsun" adlı animasyonu, 2026'da düzenlenen 12. TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması Animasyon Film kategorisinde ikincilik ve 14. Uluslararası Canlandıranlar Film Festivalinde En İyi Senaryo Ödülü gibi ödüller elde etmiş; 24-31 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen festivalde kazandığı Jüri Özel Ödülü ile de dikkatleri üzerine çekti.

Bu başarı, Anadolu Üniversitesi’nin animasyon alanındaki eğitim ve üretim kapasitesini görünür kılarken, kısa formatta anlatı dilini bilim kurgu ve duygusal kesişimlerle harmanlayan yeni jenerasyon yapımların festival sahnesindeki yerini güçlendirdi.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON BÖLÜMÜ MEZUNU SELİN TOPRAK, "DÜNYA GÜNÜ KUTLU OLSUN (HAPPY EARTH DAY)" ADLI KISA ANİMASYON FİLMİYLE FESTİVAL KAPSAMINDA DÜZENLENEN SİNEMA OKULLARI ÖĞRENCİ FİLMLERİ YARIŞMASINDA JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ’NÜ KAZANDI.