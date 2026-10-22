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Yeni dönem alanya ticaretinde Mustafa Tuna ile başladı

ALTSO Başkanı Mustafa Tuna, 10 Ekim 2026 sonrası yapılan devir teslim töreniyle görevi devraldı; öncelik dijitalleşme, üyeye yakın hizmet ve iş birliği.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 12:22

GÜNCELLEME: 22 Ekim 2026 - 12:32

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Yeni dönem alanya ticaretinde Mustafa Tuna ile başladı

ALTSO'da devir teslim töreni

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Mustafa Tuna resmen devraldı. 10 Ekim 2026'da gerçekleştirilen organ seçimlerinin ardından düzenlenen devir teslim töreninde Tuna, dört yıllık başkanlık sürecini tamamlayan Eray Erdem'den görevi teslim aldı. Törende Tuna, Erdem ve ekibine sundukları hizmetler için plaket ve çiçek takdim etti.

Tuna'nın öncelikleri:

Tuna törendeki konuşmasında bu değişimi yalnızca yönetim değişikliği olarak görmediklerini, geçmişten gelen kurum kültürü ve bağları geleceğin dünyasıyla buluşturma hedefinde olduklarını vurguladı. "Bizler bu göreve sadece bir yönetim değişimi olarak değil, geçmişten aldığımız güçlü bağları geleceğin dünyasıyla, dijitalleşmeyle ve yeni nesil ticaret anlayışıyla buluşturmak amacıyla geldik" sözleriyle yeni dönemin yönelimini özetledi.

Tuna, üyeye yakın hizmet, hızlı ve akılcı çözüm üretme ile Alanya'nın küresel pazardaki rekabet gücünü artırmayı öncelik olarak belirlediklerini söyledi. "Bu bir bayrak yarışı, hizmet yarışıdır" ifadesiyle devirden devreye geçen sorumluluğun altını çizdi; odamızın kapısını ve gönlünü her üyeye sonuna kadar açık tutacaklarını ekledi.

Erdem'in mesajı ve devredilen projeler:

Görevi bırakan Eray Erdem dönemi boyunca çatışma ve çekişmeden uzak, uzlaşıya dayalı bir yönetim anlayışı benimsediklerini belirtti. Erdem, zaman zaman kırgınlıklar yaşansa da uzlaşıdan vazgeçilmediğini, "Anadolu’da güzel bir söz vardır; ‘Kavga olan evden kimse kız istemez.’ Dolayısıyla kavga olan şehre de hizmet gelmez" diyerek Alanya'nın birlik ve iş birliğiyle kalkınması gerektiğini vurguladı.

Erdem, dört yıllık dönemde tamamlanamayan çalışmaların yeni yönetim tarafından hayata geçirilmesini temenni etti ve destek mesajı verdi: "Alanya’ya olan sevdamız ve borcumuzdan dolayı dimdik yanınızda dururuz". Görev süresince ön plana çıkan ve yeni dönemde öncelenmesi istenen başlıca projeler şunlar olarak sıralandı:

• Oda yeni hizmet binası: ALTSO için yer tahsis edildi ve zemin etüdü çalışmalarına başlandı; projenin uygulanması bekleniyor.

• Güzel Vadi Organize Sanayi Bölgesi: Çalışmaların yüzde 99 seviyesine ulaştığı, askı sürecinin tamamlandığı, uygulama aşamasına geçilmesinin arzulandığı belirtildi.

• Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine yoğun bakım ünitesi: Uzun vadeli sağlık altyapısı ihtiyaçları kapsamında kazandırılması planlanan yoğun bakım ünitesinin takibi önem arz ediyor.

• Teknokent projesi: Üniversiteyle birlikte yürütülen teknokent projesinin Alanya için önemine dikkat çekildi ve projenin ilerletilmesi istendi.

Konuşmaların ardından törende karşılıklı iyi dilekler paylaşılırken, Erdem yeni yönetimin ihtiyaç duyması halinde destek vereceklerini yineledi. Tören, ALTSO çatısı altında birlik, uzlaşı ve hizmet vurgusuyla son buldu.

SOLDAKİ ERAY ERDEM SAĞDAKİ YENİ BAŞKAN MUSTAFA TUNA

SOLDAKİ ERAY ERDEM SAĞDAKİ YENİ BAŞKAN MUSTAFA TUNA

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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