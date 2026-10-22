Boltaç disiplin süreci sonuçlanmadan CHP üyeliğinden istifa etti

Açıklamanın ayrıntıları:

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, meclis toplantısında yaptığı açıklamada CHP üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Boltaç, son dönemde partide şahsı hakkında başlatılan disiplin ve ihraç sürecini yakından takip ettiğini belirtti ve gelişmeleri dikkatle değerlendirdikten sonra ihraç sürecinin sonucunu beklemeksizin üyelikten ayrılma kararı aldığını ifade etti.

Belediye başkanı açıklamasında sürecin kamuoyunda izlenmesine işaret ederek, istifa kararını anlık bir tepki olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı. Boltaç, siyaseti birlikte yaşadığı insanlara hizmet etmenin bir yolu olarak gördüğünü dile getirdi.

Kararın gerekçesi ve değerlendirme:

Boltaç, kararının herhangi bir kırgınlık veya öfkeden kaynaklanmadığını belirterek tercihini kendi iradesine bağladı ve istifanın kişisel bir tercih olduğunu yineledi. Açıklamada parti içindeki disiplin sürecini takip ettiğini ancak sürecin sonucunu beklemeyi tercih etmediği net ifadelerle yer aldı.

Bu adım, Boltaç'ın hem kişisel duruşunu hem de yerel siyaset yaklaşımını ön plana çıkarıyor. Belediye başkanının kararını görev ve hizmet odaklı bir tercih olarak sunması, yerel yönetimdeki iletişim ve çalışma biçimleri üzerinde etkili olabilir.

İstifa sonrası süreçte, Boltaç'ın belediye başkanlığı görevine devam edeceği ve kararın partisel ilişkiler ile meclis dinamikleri açısından nasıl yansıyacağı yakından takip edilecek.

BELEDİYE BAŞKANI ALİ BOLTAÇ (ARŞİV)