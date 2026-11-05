Dolar 50,0439 +0,04%
Euro 56,3105 +0,11%
Bist 11.443,05 -0,31%
Altın Gram 6.655,89 +1,57%
EUR/USD 1,1231 -0,03%
Brent Petrol 96,19 +1,66%
--°

Antalya'da hava kalitesi için sıkı kömür denetimi: 183 ton il dışına çıkarıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2026'da 7.466 ton kömürü analiz etti; kriterlere uymayan 183 ton satıştan men edilip il dışına çıkarıldı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 13:18

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Antalya'da hava kalitesi için sıkı kömür denetimi: 183 ton il dışına çıkarıldı

Denetim noktası ve süreçleri:

Antalya Büyükşehir Belediyesi, hava kalitesi ve halk sağlığını korumak amacıyla kente gelen kömürlerin giriş ve satışını sıkı şekilde denetliyor. Kömürler, Akdeniz Sanayi Sitesi girişindeki analiz merkezinde inceleniyor; kalori, kükürt, nem ve uçucu madde değerleri laboratuvar ortamında tespit ediliyor. Yönetmelik ve İl Mahalli Çevre Kurulu kararları doğrultusunda kriterlere uymayan kömürlerin satışına izin verilmiyor, uygun olmayan ürünler il dışına gönderiliyor.

Mesut Çınar, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Sağlığı Şube Müdürü, "2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında, Isınma Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda hava kalitesini korumak ve sağlıklı şartlarının devamlılığını sağlamak amacıyla denetimlerimizi düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Denetimlerimiz öncelikle katı yakıt satışı yapan kömür işletmelerine yönelik yürütülüyor. Bunun yanı sıra kömürü bireysel amaçlarla tüketen işletmeler ve konutlarda da denetim faaliyetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

Analiz sonuçları ve yaptırımlar:

Analizlerde akredite laboratuvar tarafından yapılan test sonuçlarına göre, 2026 yılının başından bu yana Antalya'ya toplam 7 bin 466 ton kömür girişi kaydedildi. Bu örneklemde, 183 ton kömürün yönetmelikte belirlenen kriterlere uymadığı tespit edilerek satışa kapatıldı ve şehir dışına çıkarıldı. Uygunsuz kömür satan işletmelere idari para cezası uygulanıyor.

"Denetimler kapsamında, merkezdeki 5 ilçemize gelen kömür kamyonlarından numuneler alıyoruz. Akredite laboratuvarımızda yapılan analizler sonucunda kömürlerin belirlenen kriterlere uygun olup olmadığını değerlendiriyoruz. Bu kapsamda Antalya’ya toplam 2026 yılının başından bu yana 7 bin 466 ton kömür girişi gerçekleşti. Yapılan analizlerde 183 ton kömürün belirlenen kriterlere uygun olmadığı tespit edilerek il dışına çıkarılması gerçekleştirilmiştir. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak çevre ve halk sağlığını korumak amacıyla denetim çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, çevre ve halk sağlığını korumak amacıyla denetim çalışmalarını aralıksız sürdürecek.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, HAVA KALİTESİNİ VE HALK SAĞLIĞINI KORUMAK AMACIYLA KALİTESİZ...

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, HAVA KALİTESİNİ VE HALK SAĞLIĞINI KORUMAK AMACIYLA KALİTESİZ KÖMÜRÜN KENTE GİRİŞİNE VE SATIŞINA GEÇİT VERMİYOR. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 2026 YILINDA ANTALYA’DA 7 BİN 466 TON KÖMÜRÜ DENETLEYEREK, KRİTERLERE UYMAYAN 183 TON KÖMÜRÜ ŞEHİR DIŞINA ÇIKARTTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Birecik'te huzur vurgusu: güvenlik ve asayiş önlemleri gözden geçirildi
images

Silifke'de yangından etkilenen bölge 11 kasımda toplu fidan dikimiyle yeşerecek
images

Ağın'da bağ ve bahçelerde işletme bazlı kontrollerle üretim güvenliği güçlendiri...
images

Nazilli Ordu Caddesi'nde 4 bin 500 metrelik içme suyu hattı ve yol yenileme çalı...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Selahattin Eyyubi'ne yeni asfaltla daha güvenli ulaşım

Uyuşturucuya karşı sınır: Battalgazi'de 6 bin 50 hap ele geçirildi

Hatay'da sağanakta dereye düşen çocuk hayatını kaybetti

il emniyet müdürü ve eşi şehit ailesini ziyaret etti

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam