Antalya'da hava kalitesi için sıkı kömür denetimi: 183 ton il dışına çıkarıldı

Denetim noktası ve süreçleri:

Antalya Büyükşehir Belediyesi, hava kalitesi ve halk sağlığını korumak amacıyla kente gelen kömürlerin giriş ve satışını sıkı şekilde denetliyor. Kömürler, Akdeniz Sanayi Sitesi girişindeki analiz merkezinde inceleniyor; kalori, kükürt, nem ve uçucu madde değerleri laboratuvar ortamında tespit ediliyor. Yönetmelik ve İl Mahalli Çevre Kurulu kararları doğrultusunda kriterlere uymayan kömürlerin satışına izin verilmiyor, uygun olmayan ürünler il dışına gönderiliyor.

Mesut Çınar, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Sağlığı Şube Müdürü, "2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında, Isınma Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda hava kalitesini korumak ve sağlıklı şartlarının devamlılığını sağlamak amacıyla denetimlerimizi düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Denetimlerimiz öncelikle katı yakıt satışı yapan kömür işletmelerine yönelik yürütülüyor. Bunun yanı sıra kömürü bireysel amaçlarla tüketen işletmeler ve konutlarda da denetim faaliyetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

Analiz sonuçları ve yaptırımlar:

Analizlerde akredite laboratuvar tarafından yapılan test sonuçlarına göre, 2026 yılının başından bu yana Antalya'ya toplam 7 bin 466 ton kömür girişi kaydedildi. Bu örneklemde, 183 ton kömürün yönetmelikte belirlenen kriterlere uymadığı tespit edilerek satışa kapatıldı ve şehir dışına çıkarıldı. Uygunsuz kömür satan işletmelere idari para cezası uygulanıyor.

"Denetimler kapsamında, merkezdeki 5 ilçemize gelen kömür kamyonlarından numuneler alıyoruz. Akredite laboratuvarımızda yapılan analizler sonucunda kömürlerin belirlenen kriterlere uygun olup olmadığını değerlendiriyoruz. Bu kapsamda Antalya’ya toplam 2026 yılının başından bu yana 7 bin 466 ton kömür girişi gerçekleşti. Yapılan analizlerde 183 ton kömürün belirlenen kriterlere uygun olmadığı tespit edilerek il dışına çıkarılması gerçekleştirilmiştir. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak çevre ve halk sağlığını korumak amacıyla denetim çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, çevre ve halk sağlığını korumak amacıyla denetim çalışmalarını aralıksız sürdürecek.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, HAVA KALİTESİNİ VE HALK SAĞLIĞINI KORUMAK AMACIYLA KALİTESİZ KÖMÜRÜN KENTE GİRİŞİNE VE SATIŞINA GEÇİT VERMİYOR. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 2026 YILINDA ANTALYA’DA 7 BİN 466 TON KÖMÜRÜ DENETLEYEREK, KRİTERLERE UYMAYAN 183 TON KÖMÜRÜ ŞEHİR DIŞINA ÇIKARTTI.