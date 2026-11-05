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Dörtyol'un sabahı: dron görüntüleri selin bıraktığı izleri gösterdi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Karakese ve Özerli derelerinin taşması sonucu gece etkili sağanak birçok aracı sürükledi; dron görüntüleri olay yerini gösterdi.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 13:17

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Dörtyol'un sabahı: dron görüntüleri selin bıraktığı izleri gösterdi

Dörtyol'un sabahı: dron görüntüleri selin bıraktığı izleri gösterdi

Gece saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Karakese ve Özerli dereleri taşarak cadde ve sokakları su altında bıraktı. Sel sularına kapılan ve çamura saplanan çok sayıda araç, sabah saatlerinde ortaya çıkan manzarayla belirlendi.

selin neden olduğu hasar:

Taşkın nedeniyle evler, iş yerleri ve yollar su ve çamurla kaplandı. Vatandaşlar ve belediye ekipleri etkilenen bölgelerde temizlik ve tahliye çalışmalarına başladı. Gece yaşanan sel, bölgedeki ulaşımı aksattı ve sürüklenen araçlar bazı cadde ve sokaklarda kalıcı izler bıraktı.

dron görüntülerinin gösterdikleri:

Sabah saatlerinde havadan çekilen görüntülerde, sel sularının sürüklediği ve çamura saplanmış araçlar açıkça görüldü. Bu dronla kayıtlar, afetin boyutunu belgeleyerek hasar tespit ve müdahale önceliklerinin belirlenmesine katkı sağladı. Yetkililer, bölgede güvenlik önlemlerinin sürdüğünü ve temizlik çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

SEL SULARINA KAPILARAK SÜRÜKLENEN VE ÇAMURA SAPLANAN ARAÇLAR, SABAH SAATLERİNDE DRONLA HAVADAN...

SEL SULARINA KAPILARAK SÜRÜKLENEN VE ÇAMURA SAPLANAN ARAÇLAR, SABAH SAATLERİNDE DRONLA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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