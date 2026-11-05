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Esnafın yanında olma sözü veren Kılıçdaroğlu TESK başkanını ziyaret etti

Kılıçdaroğlu, TESK Başkanı Mehmet Yiğiner'i ziyaret etti; esnaf ve sanatkarın sorunlarını dile getirip, çözüm için takipte olacaklarını söyledi.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 13:22

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EDİTÖR: Merve Çelik

Esnafın yanında olma sözü veren Kılıçdaroğlu TESK başkanını ziyaret etti

kılıçdaroğlu'nun teskiye yönelik ziyaretinde esnaf ön plana çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindeki heyetle Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Mehmet Yiğiner'i ziyaret etti. Ziyarette Kılıçdaroğlu, esnaf ve sanatkarın ekonomik ve yasal sorunlarına dikkat çekti.

ziyaretin ana mesajı:

Kılıçdaroğlu, "Esnaf ve sanatkarın sorunlarını biliyoruz. Esnaf ve sanatkarın olmadığı bir dünyayı da düşünemiyoruz." ifadelerini kullanarak, esnafın üretim ve hizmet döngüsündeki önemini vurguladı. Ayrıca sorunların sadece CHP değil, tüm siyasi partilerin gündeminde olması gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, esnafın sorunlarının bir kısmının yasalardan ve uygulamalardan kaynaklandığını belirterek, "Geçmişte olduğu gibi bugün de esnaf ve sanatkarın yanında olacağız. Esnaf ve sanatkarın sorunlarını dillendireceğiz ve sorunların çözümü için de takipçisi olacağız" dedi.

fon soruşturmasına ilişkin açıklama:

Basın mensuplarının soruları üzerine Kılıçdaroğlu, fon soruşturması kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya'nın ifadeye çağrılmasına değindi. "Kim vurgun yaptıysa, kim fon hırsızlığı yaptıysa cezasını çekmelidir. Yetimin hakkını kimsenin yemeye hakkı yoktur." sözleriyle hukukun üstünlüğünü savundu ve gerektiğinde cezai yaptırımlar uygulanması gerektiğini vurguladı.

Kılıçdaroğlu, siyaset ve ahlak vurgusu yaparak, siyasi ahlak yasası çağrısı yaptı ve "Balık baştan kokar." benzetmesini kullanarak süreçlerin temizlenmesi gerektiğini ifade etti.

yiğiner'in değerlendirmesi:

TESK Başkanı Mehmet Yiğiner, ziyarette esnaf ve sanatkar konularında hazırladıkları dosyayı ilettiklerini ve Kılıçdaroğlu'nun katkı sağlayacağını söyledi. Yiğiner, "Esnaf ve sanatkarımızın yanında zaten genel başkanımız. O da elinden geldiğince katkı sağlayacak bize." dedi ve seçimlerinin üzerinden bir ay geçtiğini hatırlatarak, yeni dönemde esnaf ve ülke için ortak hizmet hedefi olduğunu vurguladı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU, ZİYARETİN ARDINDAN AÇIKLAMALARDA BULUNDU

KEMAL KILIÇDAROĞLU, ZİYARETİN ARDINDAN AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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