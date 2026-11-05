Sinop'un gece yağmuru altyapıyı sınadı: köy yolları kapandı, tekneler hasar aldı

yağışın etkisi ve genel tablo

Sinop genelinde gece boyunca devam eden şiddetli sağanak, kent ve kırsal alanlarda yaşamı olumsuz etkiledi. Birçok ilçe ve mahallede su baskınları görüldü; köy yolları ulaşıma kapandı, cadde ve sokaklar göle döndü ve vatandaşlar gece boyunca yağışla mücadele etmek zorunda kaldı.

etkili olduğu noktalar

Gerze ilçesine bağlı Yamacık Köyünde yağış sonrası Orta ve Yukarı Mahalle yolunda sel kaynaklı hasar oluştu. Ulaşıma kapanan yol nedeniyle köye araçla giriş çıkış engellendi ve mahalle sakinleri evlerini korumak için kendi imkanlarıyla çalışma yürüttü.

Ayancık yönünde Yenikonak’tan Hatip Köyü’ne ayrılan Çay Yolu mevkisinde de su birikintileri oluştu; sürücüler zor anlar yaşadı ve bazı kesimlerde ulaşım aksadı.

Dikmen ilçesinin Güzelceçay (Kanlıçay) bölgesinde taşkınlar ve su baskınları kaydedildi; yükselen su seviyesi bazı ulaşım güzergahlarını sular altında bıraktı.

altyapı sorunları ve merkezdeki etkiler:

Erfelek merkezinde kısa sürede artan yağış, altyapı yetersizliklerini görünür kıldı. Rögarların taşması sonucu ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda derin su birikintileri oluştu; öğrenciler ve işe gitmeye çalışan vatandaşlar mağdur oldu, trafik aksadı ve sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Sinop merkezindeki Akliman bölgesinde devam eden altyapı çalışmaları nedeniyle yağmur suyunun akış yönünün değiştiği iddia edildi; bu nedenle bir işletmenin deposu suyla doldu ve işletme sahibi ciddi mağduriyet yaşadı.

balıkçılar ve teknelerin durumu:

Ayancık ilçesindeki Gebelit Koyu ve Gebelit Deresi'nde yükselen su seviyesi balıkçıları etkiledi. Akıntıyla sürüklenen kütüklerin kıyıya bağlı teknelere çarpması sonucu bazı teknelerin pervaneleri koptu ve teknelerde çeşitli hasarlar meydana geldi. Balıkçılar, teknelerinin batma riski olduğuna dikkat çekerek bölgede acil liman yapılması çağrısında bulundu.

ulaşımda aksamalar ve sonuçları

Türkeli ilçesinde, Türkeli-Çatalzeytin kara yolunun Güllüsu mevkisinde de yolun bir bölümü suyla kaplandı; sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapıldı. Yaşanan sel ve su baskınları, hem kırsal hem de kentsel alanlarda ulaşımın aksamasına ve günlük yaşamın sekteye uğramasına yol açtı.

Genel olarak yaşananlar, Sinop'ta altyapı eksikliklerinin ve korunma önlemlerinin yetersiz kaldığını gösterdi. Vatandaşların ve yerel aktörlerin mağduriyetini azaltmak için kısa vadede müdahale, orta ve uzun vadede ise altyapı iyileştirmeleri talep ediliyor.

SİNOP GENELİNDE GECE BOYUNCA ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ SAĞANAK YAĞIŞ, BİRÇOK İLÇEDE SEL VE SU BASKINLARINA YOL AÇTI.