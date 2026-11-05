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Gece sağanağında dereye düşen 12 yaşındaki Cihan Basemir hayatını kaybetti

Dörtyol'da gece etkili sağanakta dereye düşen 12 yaşındaki Cihan Basemir, kurtarılıp hastaneye kaldırıldı; tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 13:19

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EDİTÖR: Aslı Han

Gece sağanağında dereye düşen 12 yaşındaki Cihan Basemir hayatını kaybetti

olayın özetı:

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış sırasında Özerli Mahallesi'nde 12 yaşındaki Cihan Basemir dereye düştü. Bölgedeki yağış için Meteoroloji'nin turuncu kodlu uyarısı bulunuyordu.

arama ve sağlık müdahalesi:

Çevredekilerin bildirmesi üzerine arama-kurtarma ekipleri çalışma başlattı ve yaklaşık 1 kilometre mesafede çocuğa ulaşıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde kalp masajı dahil ilk müdahaleler yapıldı, ardından çocuk Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yürütülen tüm müdahalelere rağmen Cihan Basemir kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olay, bölgedeki kuvvetli yağış koşullarında güvenlik önlemlerinin ve uyarıların önemini bir kez daha gösterdi.

Dereye düşen 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Dereye düşen 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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