Gece sağanağında dereye düşen 12 yaşındaki Cihan Basemir hayatını kaybetti

olayın özetı:

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış sırasında Özerli Mahallesi'nde 12 yaşındaki Cihan Basemir dereye düştü. Bölgedeki yağış için Meteoroloji'nin turuncu kodlu uyarısı bulunuyordu.

arama ve sağlık müdahalesi:

Çevredekilerin bildirmesi üzerine arama-kurtarma ekipleri çalışma başlattı ve yaklaşık 1 kilometre mesafede çocuğa ulaşıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde kalp masajı dahil ilk müdahaleler yapıldı, ardından çocuk Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yürütülen tüm müdahalelere rağmen Cihan Basemir kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olay, bölgedeki kuvvetli yağış koşullarında güvenlik önlemlerinin ve uyarıların önemini bir kez daha gösterdi.

Dereye düşen 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi