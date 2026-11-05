Çardak OSB'nin enerji altyapısı doğal gazla güçlendi

Doğal gaz altyapısı tamamlandı:

Denizli Çardak Organize Sanayi Bölgesi'nde yürütülen doğal gaz altyapı çalışmaları tamamlandı ve ekim ayı itibarıyla OSB içi dağıtım şebekesine doğal gaz verilmeye başlandı. Çalışmalar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın kredilendirmeye esas projesi kapsamında Bölge Müdürlüğü tarafından yürütüldü.

yatırımın teknik boyutu ve kapasite:

Denizli doğal gaz dağıtım firması ile OSB tarafından karşılanan yatırım kapsamında bölgeye özel doğal gaz hattı döşendi ve 19 bin Sm/h kapasiteli MS Doğal Gaz İstasyonu ile OSB içi dağıtım şebekesinin imalatı tamamlandı. Bu altyapı, mevcut işletmelerin enerji ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra, bölgede kurulacak yeni tesislerin yatırım ve üretim süreçlerini kolaylaştırmayı hedefliyor.

bölge ölçeği, rekabet gücü ve hedefler:

Denizli Çardak OSB, toplam 3 milyon 255 bin 787 metrekare alana sahip olup, 2 milyon 768 bin 634 metrekare büyüklüğünde ve 92 sanayi parseli ile faaliyet gösteriyor. OSB Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Okan Konyalıoğlu, tamamlanan yatırımın bölgenin sanayi ve yatırım potansiyelini güçlendireceğini vurguladı ve şöyle dedi: "Doğal gaz altyapı çalışmalarımızı tamamlayarak işletmelerimize ekim ayı itibarıyla doğal gaz arzı sağlamaya başlamanın memnuniyetini yaşıyoruz. Bu yatırımla bölgemizin enerji altyapısını güçlendiriyor, sanayicilerimiz ve yeni yatırımcılarımız için önemli bir avantaj sağlıyoruz."

Konyalıoğlu, altyapı yatırımlarının özellikle üretim süreçlerinde doğal gaz kullanan işletmeler için önemli bir kazanım olduğunu belirterek, mevcut sanayicilerin rekabet gücünü desteklemeyi ve yeni yatırımcıların bölgeye kazandırılmasını hedeflediklerini ifade etti. "Hedefimiz; mevcut işletmelerimizin rekabet gücünü destekleyen, yeni yatırımcılarımızın tesis kurma ve üretime geçiş süreçlerini kolaylaştıran bir sanayi bölgesi oluşturmaktır," dedi.

Yatırımın bölgenin yatırım çekiciliğini artırmasının beklendiğini kaydeden Konyalıoğlu, enerji ihtiyacı yüksek sektörlere daha güçlü altyapı imkanları sunduklarını söyledi. Ayrıca, doğal gaz hattı ve istasyon yatırımının hayata geçirilmesinde katkı veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Müteşebbis Heyet Başkanı Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger'e teşekkür etti.

DENİZLİ ÇARDAK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NDE DOĞAL GAZ ALTYAPI ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI. EKİM AYI İTİBARIYLA İŞLETMELERE DOĞAL GAZ ARZI SAĞLANMAYA BAŞLANIRKEN, 19 BİN SM/H KAPASİTELİ MS DOĞAL GAZ İSTASYONU VE OSB İÇİ DAĞITIM ŞEBEKESİYLE BÖLGENİN ENERJİ ALTYAPISI GÜÇLENDİRİLDİ.