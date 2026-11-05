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Selin ardından üretime dönüş: Çarşamba'da 1,4 milyon marul fidesi ve gübre desteği

Samsun'un Çarşamba ilçesinde ağustos selinden etkilenen 130 örtü altı üreticisine 1 milyon 400 bin marul fidesi ve 9 ton gübre desteği sağlandı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 13:17

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EDİTÖR: Aslı Han

Selin ardından üretime dönüş: Çarşamba'da 1,4 milyon marul fidesi ve gübre desteği

Dağıtım töreni ve katılımcılar:

Çarşamba Öğretmenevi'nde düzenlenen törene, Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş, Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Yıldız ile üreticiler katıldı. Tören, ağustos ayında ilçede yaşanan sel ve su baskınlarının ardından zarar gören üreticilerin yeniden üretime kazandırılmasını amaçlayan desteğin sembolik dağıtımıyla başladı.

Zararın boyutu ve proje kapsamı:

İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Yıldız afetin etkilerini değerlendirirken, ağustos ayında ilçede iki kez sel ve su baskını yaşandığını, bunun sonucunda 47 mahallede toplam 1.179 çiftçinin olumsuz etkilendiğini söyledi. Zarar gören çiftçilere doğrudan destek amacıyla hazırlanan Marul Fidesi Projesi İl Müdürlüğü tarafından Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne sunuldu ve hızlı bir yanıtla proje hayata geçirildi. Proje kapsamında 36 mahalleden 130 çiftçiye toplam 1 milyon 400 bin marul fidesi ile 9 ton 15-15-15 kompoze gübre hibe edilecek.

Hedefler ve saha çalışmaları:

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, dağıtılan kaliteli fideler ve gübrelerin üretimde verimliliği artırma, girdi maliyetlerini düşürme ve üreticilerin sezona daha güçlü başlamasını sağlama hedefi taşıdığını vurguladı. Yılmaz, Çarşamba Ovası'nın yüksek tarımsal potansiyeline dikkat çekerek sebze üretiminde kalite ve rekoltenin yükseltilmesinin önemine işaret etti.

Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam ise sel sonrası benzer afetlerin etkisini azaltmaya yönelik çalışmaları anlattı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından öngörülen altı denize çıkış yapısından dördünün tamamlandığını, kalan iki yapının ise 2027 yılı programına alındığını belirtti. Ayrıca makine ve ekipman desteğiyle sahada devam eden çalışmalara değinen Sağlam, Ağustos sonundan itibaren farklı illerden getirilen imkanlarla Çarşamba'da örgütlenen çalışmada şu anda sol sahilde 26 makinenin faal olduğunu aktardı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından üreticilere temsili fide dağıtımı yapıldı. Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından fideler ve gübrelerin üreticilere teslim edilmesiyle son buldu; desteklerin üretimin sürekliliğini sağlamaya yönelik adımların parçası olarak sürdürülmesi planlanıyor.

SAMSUN’UN ÇARŞAMBA İLÇESİNDE AĞUSTOS AYINDA YAŞANAN SEL VE SU BASKINLARINDAN ETKİLENEN 130 ÖRTÜ...

SAMSUN’UN ÇARŞAMBA İLÇESİNDE AĞUSTOS AYINDA YAŞANAN SEL VE SU BASKINLARINDAN ETKİLENEN 130 ÖRTÜ ALTI ÜRETİCİSİNE 1 MİLYON 400 BİN ADET MARUL FİDESİ VE 9 TON GÜBRE DESTEĞİ SAĞLANDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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