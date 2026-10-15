Antalyada iki ilçede operasyon: bin 358 sentetik hap ve üç tutuklu

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksu ve Döşemealtı ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik operasyonlar düzenledi. Yapılan aramalarda toplam bin 358 adet sentetik hap ele geçirildi.

arama ve ele geçirme:

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen çalışmada, üç şüphelinin ikametinde arama yapıldı. Aramalarda bulunan sentetik haplar delil olarak toplandı ve olayla ilgili soruşturma derinleştirildi.

yakalanma ve adli süreç:

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheliler mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Jandarma ekipleri, bölgedeki uyuşturucu faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmaları sürdürmektedir.

ANTALYA’NIN AKSU VE DÖŞEMEALTI İLÇELERİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA BİN 358 ADET SENTETİK HAP ELE GEÇİRİLDİ.