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Antalyada iki ilçede operasyon: bin 358 sentetik hap ve üç tutuklu

Antalya'nın Aksu ve Döşemealtı ilçelerinde jandarma ekiplerinin aramalarında bin 358 sentetik hap ele geçirildi; gözaltına alınan üç şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 10:41

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Antalyada iki ilçede operasyon: bin 358 sentetik hap ve üç tutuklu

Antalyada iki ilçede operasyon: bin 358 sentetik hap ve üç tutuklu

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksu ve Döşemealtı ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik operasyonlar düzenledi. Yapılan aramalarda toplam bin 358 adet sentetik hap ele geçirildi.

arama ve ele geçirme:

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen çalışmada, üç şüphelinin ikametinde arama yapıldı. Aramalarda bulunan sentetik haplar delil olarak toplandı ve olayla ilgili soruşturma derinleştirildi.

yakalanma ve adli süreç:

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheliler mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Jandarma ekipleri, bölgedeki uyuşturucu faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmaları sürdürmektedir.

ANTALYA’NIN AKSU VE DÖŞEMEALTI İLÇELERİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU...

ANTALYA’NIN AKSU VE DÖŞEMEALTI İLÇELERİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA BİN 358 ADET SENTETİK HAP ELE GEÇİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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