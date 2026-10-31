Bandırma'da Bordo Basketbol Bahçeşehir'in liderliğine set çekti

Bandırma'da Bordo Basketbol Bahçeşehir'i 103-88 yendi

Bordo Basketbol, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 6. haftasında Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi salonunda lig lideri Bahçeşehir Koleji'ni 103-88 mağlup etti. Ev sahibi ekip, maç boyunca tempoyu yükselterek hücumda etkili bir performans sergiledi.

Maçta öne çıkan isimler:

Bordo Basketbol'da en skorer oyuncu QJ Peterson 29 olurken, Ty Gordon 26 sayı kaydetti. Takımın diğer katkıları: Boubacar Toure 3, Damien Jefferson 9, Oğuzhan Kızıl, Okben Ulubay 4, Kadir Bayram 9, Doğan Bozveli, Özgür Şahin, Peyton Aldridge 9, Hankins 14.

Bahçeşehir Koleji cephesinde ise Reed 21 ve Cavanaugh 15 öne çıktı; diğer skorlar: Kenan Sipahi 14, Ponitka 5, Williams 11, Avramovic 14, İsmet Akpınar 3, Furkan Haltalı 2, Dileo 3, Mitrovic, Mustafa Yiğit Açar.

Periyotlar ve hakemler:

İlk periyot 28-16 ev sahibinin üstünlüğüyle tamamlandı. Devre 53-34 ile Bordo Basketbol lehine sonuçlandı, üçüncü periyot 74-63 olarak geçti ve maç 103-88'lik skorla sona erdi.

Karşılaşma Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi salonunda oynandı. Hakemler Zafer Yılmaz, Mehmet Karabilecen ve Musa Kazım Çetin olarak görev yaptı.

Genel olarak Bordo Basketbol'un bireysel skor katkıları ve yüksek tempolu hücumu, lig lideri Bahçeşehir Koleji karşısında belirleyici oldu.

TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ'NİN 6. HAFTASINDA BORDO BASKETBOL, SAHASINDA LİG LİDERİ BAHÇEŞEHİR KOLEJİ'Nİ 103-88 MAĞLUP ETTİ.