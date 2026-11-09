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Bahçeliköy'ün lezzetini marka yapan 20 yaşındaki girişimci

Burhaniye'de 20 yaşındaki Kaan Ulusoy, anneannesinin köyü Bahçeliköy'ü zeytinyağı markasına dönüştürüp belediye önündeki stantta tanıttı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 16:34

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Bahçeliköy'ün lezzetini marka yapan 20 yaşındaki girişimci

Bahçeliköy'ün lezzetini marka yapan 20 yaşındaki girişimci

Burhaniye ilçesinde 20 yaşındaki girişimci Kaan Ulusoy, belediye önünde kurduğu stantta zeytin ve zeytinyağı tanıtımı yaptı.

Ulusoy, yağlarına anneannesinin köyü olan Çanakkale Ezine'ye bağlı Bahçeliköy adını verdiğini ve markayla yöresel lezzeti öne çıkarmayı hedeflediğini söyledi.

Tanıtım ve stant çalışması:

Belediye önünde kurulan stantta ürünlerini ziyaretçilerle buluşturan Ulusoy, yöredeki üretimin kalitesine dikkat çekti. Ulusoy, "Yöremizde yurdun en lezzetli zeytinyağları üretilmektedir. Pek çok üretici marka aldı. Biz de anneannemin köyü olan Çanakkale Ezine’ye bağlı Bahçeliköy’ü yağımıza marka yaptık. Markamızda yağımız da çok tutuldu" diyerek marka tercihine ilişkin düşüncelerini aktardı.

Marka tercihi ve kök bağları:

Ulusoy, marka adını seçerken aile bağlarını ve köyün adını ürüne taşımayı öncelik olarak gördüğünü belirtti; Bahçeliköy ismiyle bölgesel kimliği vurgulamayı amaçladığını ifade etti.

Genç girişimci, belediye önündeki stanttan yaptığı tanıtımla Bahçeliköy adını zeytinyağı pazarında görünür kılmayı hedefledi.

KAAN ULUSOY, BELEDİYE ÖNÜNDE KURDUĞU STANTTA ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI TANITIMI YAPTI

KAAN ULUSOY, BELEDİYE ÖNÜNDE KURDUĞU STANTTA ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI TANITIMI YAPTI

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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