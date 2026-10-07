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Antalya'da jandarmadan kapsamlı uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Antalya İl Jandarma Komutanlığı'nın Kumluca operasyonunda 3 ruhsatsız tabanca, 43 gram esrar ve çok sayıda elektronik eşya ele geçirildi; 5 kişi gözaltında.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 12:05

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Antalya'da jandarmadan kapsamlı uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Antalya'da operasyonun detayları:

Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalar sonucu şüphelilerin yakalandığı bildirildi.

ele geçirilen malzemeler:

Aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 108 adet tabanca fişeği, 43 gram kubar esrar, 1 adet esrar öğütücü, 1 adet hassas terazi, 2 adet bilgisayar ve 7 adet cep telefonu ele geçirildi.

şüpheliler ve adli süreç:

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlemlerin devam ettiği, soruşturmanın Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü bildirildi.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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