Antalya'da pedallarla iklim mesajı: COP31 kapsamında bisiklet turu ve duvar boyama

Antalya Büyükşehir Belediyesi, COP31 çerçevesinde çevre bilincini artırmak ve iklim dostu ulaşımı teşvik etmek amacıyla kent merkezinde bir bisiklet turu düzenledi. Etkinlik, farklı bisiklet gruplarını ve vatandaşları bir araya getirerek sürdürülebilir ulaşım seçeneklerinin yaygınlaştırılmasına dikkat çekti.

rotada sürdürülebilir ulaşım vurgusu:

Bisiklet grupları Barbaros Çay Bahçesi karşısındaki toplanma alanında bir araya geldikten sonra saat 15.30'ta pedala bastı. Konyaaltı Caddesi'nden başlayıp Cumhuriyet Caddesi, Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi, İsmet Paşa Caddesi, Atatürk Caddesi ve Işıklar Caddesi güzergâhını takip eden katılımcılar, Eski Stadyum Alanı'nda etkinliği sonlandırdı. Güzergâh boyunca kent içi ulaşımda çevre dostu alternatiflerin önemi sıkça vurgulandı.

sanatla yükselen çevre bilinci:

Turun varış noktası olan Eski Stadyum Alanı'nda etkinlikler sanatla devam etti. Tribün duvarlarının boyanmasıyla alana estetik katkı sağlanırken, duvar resimleri aracılığıyla çevre bilinci ve sürdürülebilir gelecek mesajları görsel olarak da paylaşıldı. Etkinliğe Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Kent Orkestrası eşlik ederek spor, sanat ve çevre temalarının bir arada sunulmasını pekiştirdi.

Belediye, COP31 kapsamında düzenlenen bu ve benzeri etkinliklerle iklim değişikliğiyle mücadele, çevresel duyarlılık ve sürdürülebilir kent yaşamı konularında toplumsal farkındalığı artırmayı hedefliyor. Etkinlik, hem kent estetiğine katkı hem de iklim dostu ulaşımın yaygınlaştırılması açısından sembolik bir adım olarak değerlendirildi.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, COP31 KAPSAMINDA ÇEVRE BİLİNCİNİ ARTIRMAK VE İKLİM DOSTU ULAŞIMI TEŞVİK ETMEK AMACIYLA BİSİKLET TURU DÜZENLEDİ. KENT MERKEZİNDE PEDAL ÇEVİREN BİSİKLET GRUPLARI, ESKİ STADYUM ALANI'NDA GERÇEKLEŞTİRİLEN DUVAR BOYAMA ETKİNLİĞİNDE SANATLA BULUŞTU.