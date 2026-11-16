malatya ihracatında ekimde yüzde 56’lık sıçrama, teşvik talebi öne çıktı

malatya ihracatı ekimde belirgin yükseliş gösterdi:

Malatya'nın 2026 yılı ekim ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre ciddi bir artış kaydederek yüzde 56 yükseldi ve 44 milyon 820 bin dolar olarak gerçekleşti. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, bu ivmenin kalıcı hale gelmesi için üretici ve ihracatçılara dönük tedbirlerin önemine dikkat çekti.

Sadıkoğlu, 6 Şubat depremleri ile 12 Nisan 2025 tarihinde yaşanan zirai don kaynaklı daralmanın ardından ihracatın yeniden ivmelenmeye başladığını, ekim verilerinin bunun somut göstergesi olduğunu belirtti. Başkan, artışın sürdürülebilir olması için kapsamlı finansal ve yapısal desteklerin gerektiğini vurguladı.

yılın ilk 10 ayıyla ilgili veriler ve karşılaştırma:

Verilere göre 2025 yılı ekim ayında Malatya'nın ihracatı 28 milyon 584 bin dolar seviyesindeydi. 2026 yılının ilk 10 ayında (Ocak-Ekim) toplam ihracat 295 milyon 129 bin dolar olarak kaydedildi; önceki yılın aynı döneminde bu tutar 274 milyon 957 bin dolar idi. Bu göstergeler, ilin ihracatında toparlanma ve büyüme yönünde bir trend işaret ediyor.

üretici ve ihracatçılara yönelik öncelikli talepler:

Sadıkoğlu, üreten firmaların ekonomik ortamda ağır bir yük taşıdığını belirterek, üyelerin en acil beklentilerini şöyle sıraladı: finansmana erişimin kolaylaştırılması; ticari kredilerde üretici ve ihracatçı için büyüme sınırlarının artırılması; Kredi Garanti Fonu (KGF) ve İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE) desteklerinin kapsamının genişletilmesi; borç yapılandırma imkanlarının iyileştirilmesi; ödemesiz dönem içeren uzun vadeli finansman kaynaklarının oluşturulması ve finansman maliyetlerinin düşürülmesi. Ayrıca sanayide enerji ve hammadde maliyetlerinin rekabetçi seviyelere çekilmesinin önemine işaret etti.

MTSO Başkanı, yatırım teşviklerinin bölge ihracatına doğrudan katkı sağladığını belirterek, ildeki yatırım kararlarının öngörülebilirliğinin artırılması gerektiğini kaydetti. Sadıkoğlu, özellikle yıl sonunda sona erecek olan 6. Bölge teşviklerinin uzatılmasının kritik olduğuna değindi ve yatırım ve ihracat kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla 6. Bölge teşviklerinin 2030 yılı sonuna kadar uzatılması talebini yineledi.

Bu gelişmeler, Malatya ekonomisinin toparlanma sürecinin ve ihracat odaklı büyüme çabasının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. İhracattaki yükselişin sürdürülebilir hale gelmesi için finansal düzenlemeler ve teşvik politikalarında atılacak adımlar belirleyici olacak.

SADIKOĞLU: "ARTIŞA GEÇEN İHRACATIMIZ İÇİN 6. BÖLGE TEŞVİKLERİ UZATILMALI"