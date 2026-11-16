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hızlanan teknoloji iş yerinde tekno-strese zemin hazırlıyor

Wellbees'in 268 katılımcıyla yürüttüğü araştırma, çalışanların %50,7'sinin yeni araçları takip ettiğini ve tekno-stresin yaygınlaştığını gösterdi.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 13:55

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

hızlanan teknoloji iş yerinde tekno-strese zemin hazırlıyor

Teknolojik değişim çalışanları nasıl etkiliyor?

Yapay zeka araçlarından yeni yazılımlara kadar iş yaşamındaki teknolojik yenilikler, çalışanların iş yapış biçimini ve psikolojik durumunu doğrudan etkiliyor. Kurumsal esenlik çözümü Wellbees bu etkiyi ölçmek için 'Teknolojik Adaptasyon' başlıklı bir araştırma gerçekleştirdi.

Araştırma, 268 katılımcıyla yapıldı ve katılımcıların güncel kalma yaklaşımı, teknolojik yeterlilik algısı ile öğrenme deneyimleri incelendi.

Araştırmanın bulguları:

Katılımcılara teknolojideki hızlı değişim karşısındaki yaklaşımları sorulduğunda %50,7'si yeni araçları takip etmeye çalıştığını, %23,1'i teknolojilerdeki gelişme hızı nedeniyle sürekli kendini geliştirme ihtiyacı hissettiğini belirtti. %18,3 belirgin bir zorluk yaşamadığını söylerken, %7,9 becerilerinin güncelliğini kaybetmesinden endişe duyduğunu ifade etti.

Teknolojik yeterlilik algısına ilişkin soruda katılımcıların %50'si yeni araçların öğrenme isteğini artırdığını söyledi. Araştırmada %23,7 kendisini yeterli bulurken, %20,3 daha güncel olması gerektiğini ve %6 geride kaldığını ifade etti.

Öğrenme deneyimine bakıldığında ise motivasyon öne çıktı: katılımcıların %60,8'i öğrenmenin kendisini motive ettiğini belirtirken, %23,4'ü uyum sağlamanın genellikle kolay olduğunu söyledi. Değişimin hızını yorucu bulanlar %9, daha fazla zamana ihtiyaç duyanlar ise %6,8 oranında ölçüldü.

Kuşak farklılıkları ve yönetici yorumu:

Kuşaklar arasında farklı eğilimler gözlendi. X kuşağında yeni teknolojileri öğrenmenin motive edici olduğunu söyleyenlerin oranı %75 ile en yüksek seviyeye ulaştı. Y kuşağında daha güncel olması gerektiğini hissedenlerin oranı %26,4 ile öne çıktı. Z kuşağı ise %32,8 ile kendisini teknolojik açıdan yeterli hissedenlerin en yüksek olduğu grup oldu.

Wellbees CEO'su Melis Abacıoğlu, araştırma sonuçlarını değerlendirirken, 'Tekno-stres denildiğinde çoğunlukla yapay zekanın işleri nasıl değiştireceği ve iş güvencesine etkisi konuşuluyor. Oysa teknolojinin çalışanlar üzerinde oluşturduğu baskı bununla sınırlı değil. Sürekli güncel kalma ihtiyacı, yeni araçlara yetişme çabası ve bugün sahip olduğunuz bir becerinin ne kadar süre geçerli kalacağını öngörememek de stres oluşturabiliyor. Araştırmamızda öğrenme motivasyonunun yüksek çıkması çok olumlu' ifadelerini kullandı.

Sonuçlar, teknolojik değişimin yalnızca teknik bir dönüşüm olmadığını; çalışanların motivasyonu, algısı ve esenliği üzerinde somut etkileri olduğunu gösteriyor. Kurumlar için bu tablo, eğitim, zaman yönetimi ve psikolojik destek gibi alanlarda somut adımlar atmanın önemini vurguluyor.

WELLBEES CEO’SU MELİS ABACIOĞLU

WELLBEES CEO’SU MELİS ABACIOĞLU

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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