Tekerlekli tarama ile sağlık ayağa geliyor: Bursa'ya mobil kanser aracı hizmete alındı

mobil araç hizmete alındı:

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ile Bursa Kanserle Savaş Derneği iş birliğiyle temin edilen Mobil Kanser Tarama Aracı, düzenlenen törenle hizmete alındı. Aracın devrine ilişkin protokol ve törene; Bursa Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Numan Çakır, Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Çetin ile Bursa Kanserle Savaş Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Ecemiş katıldı.

tarama çalışmaları ve sonuçları:

Uzm. Dr. Mustafa Çetin törende, mobil tarama aracının kentin ihtiyaçlarını karşılayacağını vurguladı. Çetin, 2025 yılı itibarıyla kentte yürütülen taramalarda 70 bin kişiye ulaşıldığını ve şüpheli bulunan 2 bin 23 kadının ileri tetkik için yönlendirildiğini paylaştı. Yönlendirilenler arasında erken teşhis sağlananların önemli bir bölümünün tedavilere hızlıca başlayabildiğini belirten Çetin, bu grubun yaklaşık %30’unun erken teşhisle hayata döndüğünü söyledi.

Çetin, 2019 öncesinde benzer araçların bulunduğunu, sonrasında pandemi ve deprem gibi etkenlerle aksaklıklar yaşandığını ancak sivil toplum kuruluşlarıyla yeniden bu hizmetin hayata geçirildiğini ifade etti. Ayrıca kanserle mücadelede erken teşhisin ve korunma önlemlerinin önemine dikkat çekerek, kadınların kendi kendine muayene konusunda bilinçlenmesinin ve tarama hizmetlerinin yaygınlaştırılmasının gerekliliğini vurguladı.

erişim ve sivil toplumun rolü:

Ümit Ecemiş derneğin 1973'ten beri faaliyet gösterdiğini hatırlatarak, aracın bağışlanmasının temel amacının sağlık hizmetlerini en uzak ilçelere kadar taşımak olduğunu söyledi. Ecemiş, aracın Bursa Valiliği himayelerinde Sağlık Müdürlüğü'ne bağışlandığını, Müdürlüğün de aracın tefrişi ve hizmete hazır hale getirilmesi için gerekli çalışmaları yürüttüğünü belirtti.

Dernek ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında imzalanan protokolün, mobil taramanın kırsal kesimdeki kadınlara ulaşmasını kolaylaştıracağı ve tarama oranlarını artıracağına dikkat çekildi.

yerel yöneticilerin değerlendirmeleri:

Numan Çakır, kanserle mücadelenin aile hayatında yaşadığı kayıplar nedeniyle kendisi için de hayati bir öneme sahip olduğunu anlatarak erken teşhisin fark yaratabileceğini dile getirdi. Çakır, teşhislerin daha geç konmasının getirdiği vicdani sorgulamaları paylaştı ve hizmetin değerine vurgu yaptı.

Hulusi Doğan ise koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması gerektiğini söyleyerek, toplumun genellikle tedavi odaklı yaklaştığını, tarama hizmetlerine erişimdeki zorlukların da katılımı etkilediğini belirtti. Doğan, mobil aracın özellikle uzak köy ve ilçelere giderek sağlık hizmetini vatandaşın ayağına götüreceğini ifade etti.

Tüm konuşmaların ardından mobil kanser tarama aracının hizmete alınması töreni resmi devir işlemleri ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. Araç, önümüzdeki dönemde kırsal bölgelerde kadınların tarama hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla kullanılacak.

BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İLE BURSA KANSERLE SAVAŞ DERNEĞİ İŞ BİRLİĞİNDE TEMİN EDİLEN MOBİL KANSER TARAMA ARACI DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE ALINDI