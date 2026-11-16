Dolar 50,3863 +0,08%
Euro 55,5005 +0,01%
Bist 11.881,81 +0,33%
Altın Gram 6.282,35 -0,21%
EUR/USD 1,1008 -0,18%
Brent Petrol 95,18 -0,69%
--°

Tekerlekli tarama ile sağlık ayağa geliyor: Bursa'ya mobil kanser aracı hizmete alındı

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ve Bursa Kanserle Savaş Derneği'nin bağışladığı mobil tarama aracı, kırsal bölgelerde kadınların erken teşhis imkanını artıracak.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 13:51

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Tekerlekli tarama ile sağlık ayağa geliyor: Bursa'ya mobil kanser aracı hizmete alındı

mobil araç hizmete alındı:

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ile Bursa Kanserle Savaş Derneği iş birliğiyle temin edilen Mobil Kanser Tarama Aracı, düzenlenen törenle hizmete alındı. Aracın devrine ilişkin protokol ve törene; Bursa Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Numan Çakır, Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Çetin ile Bursa Kanserle Savaş Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Ecemiş katıldı.

tarama çalışmaları ve sonuçları:

Uzm. Dr. Mustafa Çetin törende, mobil tarama aracının kentin ihtiyaçlarını karşılayacağını vurguladı. Çetin, 2025 yılı itibarıyla kentte yürütülen taramalarda 70 bin kişiye ulaşıldığını ve şüpheli bulunan 2 bin 23 kadının ileri tetkik için yönlendirildiğini paylaştı. Yönlendirilenler arasında erken teşhis sağlananların önemli bir bölümünün tedavilere hızlıca başlayabildiğini belirten Çetin, bu grubun yaklaşık %30’unun erken teşhisle hayata döndüğünü söyledi.

Çetin, 2019 öncesinde benzer araçların bulunduğunu, sonrasında pandemi ve deprem gibi etkenlerle aksaklıklar yaşandığını ancak sivil toplum kuruluşlarıyla yeniden bu hizmetin hayata geçirildiğini ifade etti. Ayrıca kanserle mücadelede erken teşhisin ve korunma önlemlerinin önemine dikkat çekerek, kadınların kendi kendine muayene konusunda bilinçlenmesinin ve tarama hizmetlerinin yaygınlaştırılmasının gerekliliğini vurguladı.

erişim ve sivil toplumun rolü:

Ümit Ecemiş derneğin 1973'ten beri faaliyet gösterdiğini hatırlatarak, aracın bağışlanmasının temel amacının sağlık hizmetlerini en uzak ilçelere kadar taşımak olduğunu söyledi. Ecemiş, aracın Bursa Valiliği himayelerinde Sağlık Müdürlüğü'ne bağışlandığını, Müdürlüğün de aracın tefrişi ve hizmete hazır hale getirilmesi için gerekli çalışmaları yürüttüğünü belirtti.

Dernek ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında imzalanan protokolün, mobil taramanın kırsal kesimdeki kadınlara ulaşmasını kolaylaştıracağı ve tarama oranlarını artıracağına dikkat çekildi.

yerel yöneticilerin değerlendirmeleri:

Numan Çakır, kanserle mücadelenin aile hayatında yaşadığı kayıplar nedeniyle kendisi için de hayati bir öneme sahip olduğunu anlatarak erken teşhisin fark yaratabileceğini dile getirdi. Çakır, teşhislerin daha geç konmasının getirdiği vicdani sorgulamaları paylaştı ve hizmetin değerine vurgu yaptı.

Hulusi Doğan ise koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması gerektiğini söyleyerek, toplumun genellikle tedavi odaklı yaklaştığını, tarama hizmetlerine erişimdeki zorlukların da katılımı etkilediğini belirtti. Doğan, mobil aracın özellikle uzak köy ve ilçelere giderek sağlık hizmetini vatandaşın ayağına götüreceğini ifade etti.

Tüm konuşmaların ardından mobil kanser tarama aracının hizmete alınması töreni resmi devir işlemleri ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. Araç, önümüzdeki dönemde kırsal bölgelerde kadınların tarama hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla kullanılacak.

BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İLE BURSA KANSERLE SAVAŞ DERNEĞİ İŞ BİRLİĞİNDE TEMİN EDİLEN MOBİL KANSER...

BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İLE BURSA KANSERLE SAVAŞ DERNEĞİ İŞ BİRLİĞİNDE TEMİN EDİLEN MOBİL KANSER TARAMA ARACI DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE ALINDI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Karapınar'da meydanda hayat kurtaran kan bağışı kampanyası
images

Berlin charlottenburg'ta 90 yıllık sığınak açık artırmaya çıkıyor
images

Beyşehir sanayi sitesinde kış lastiği hareketliliği
images

Yeni atlı tesis Bayburt'ta ata sporu ciridi gelecek nesillere taşıyacak

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yalvaç'ta Bağlar Mahallesi Orman Caddesi'nde çarpışma: motosiklet sürücüsü kaskı sayesinde hafif yaralandı

Derecik'te 21 Ekim heyelanı sonrası yamaçta süren toprak akışları endişe yaratıyor

Atatürk Bulvarı'nda servis yoluna giriş kazası: yolcular panik yaşadı, 1 kişi yaralandı

Diyabetli çocuklar 100 fidanla geleceğe nefes verdi

TREND HABERLER

Tunceli'de 10 kasım anmaları: Atatürk 88’inci yılında anıldı

Pluxee ile petrol ofisi marketlerinde yemek kartı dönemi

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı

Arda Güler'in frikik golü Sergen Yalçın'ı anımsattı

İspanya süper kupası İstanbul'da: la liga devleri sahne alıyor

Atatürk için pedal çevirenler Bafra'dan Samsun'a doğru yola çıktı

Drone görüntüleri: Habaş fabrikasındaki patlamanın etkisi havadan kaydedildi

Atatürk'ün 88. yıl dönümünde cumhuriyet mirasına vurgu