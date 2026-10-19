Antalya'da tehlikeli tutunma: otobüsün arkasına tutunan 3 patenli genç görüntülendi

Olayın ayrıntıları:

Antalya şehir içinde seyir halindeki özel halk otobüsünün arkasına tutunan 3 patenli genç, trafikte ciddi risk yarattı. O anlar aracı kullanan şoför tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde gençlerin otobüsün arkasına asılı halde ilerlediği, araç hareketi sürerken bir süre bu şekilde devam ettikleri görülüyor.

Olayı fark eden şoförün kaydı, çevredeki diğer sürücü ve yayalar için de tehlikenin boyutunu ortaya koydu. Şoför, hem çocukların hem de trafikteki diğer kişilerin hayatını tehlikeye atabilecek bu davranışa dikkat çekti.

Şoförün tepkisi ve çağrı:

Otobüs şoförü Necati G., cep telefonuyla kaydettiği görüntüleri işaret ederek ailelere çağrıda bulundu. Şoförün sözleri kayıtta şöyle yer aldı: 'Buradan ablalara sesleniyorum. Çocuklarınıza sahip çıkın. Şu an otobüsün arkasına asılmışlar, üç tane patenli çocuk. Şu anda benim otobüsün arkasında asılı bir vaziyette gidiyorlar. Senin bu çocuğun öldükten sonra mı çocuğa bakacak, sahip çıkacaksın? Senin bu çocukları yakalasam, eşek sudan gelene kadar bir dayak atsam daha sonra bana artistlik yaparsınız değil mi'

Şoför, kayıtta aileleri açıkça uyararak benzer davranışların önlenmesi gerektiğini vurguladı ve çocukların gözetim altında tutulmasının önemine dikkat çekti.

Sonuç ve güvenlik uyarısı:

Görüntülerin devamında, çocukların bir süre sonra otobüsün arkasından ayrıldığı ve gözlerden kaybolduğu bildirildi. Olay herhangi bir yaralanma veya kaza bildirilmeden sonlandı, ancak kayıt trafikte bu tür davranışların ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha gösterdi. Ailelerin ve sorumluların çocukları trafiğe karşı uyarması ve gözetim sağlaması gerektiği uzmanların ve sürücünün çağrısında öne çıkan husus oldu.

ANTALYA’DA SEYİR HALİNDEKİ ÖZEL HALK OTOBÜSÜNÜN ARKASINA TUTUNARAK YOLCULUK YAPMAYA ÇALIŞAN PATENLİ 3 GENÇ, TEHLİKEYE DAVETİYE ÇIKARDI. O ANLARI CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDEN OTOBÜS ŞOFÖRÜ, AİLELERE ÇOCUKLARINA SAHİP ÇIKMALARI YÖNÜNDE ÇAĞRIDA BULUNDU.