Selde sürüklenen araç Cendere Deresi'nden itfaiye ve AFAD tarafından çıkarıldı

Olayın gelişimi:

İstanbul Ayazağa'da meydana gelen sel sırasında, Kemerburgaz Caddesi kenarından sürüklenerek Cendere Deresi'ne düşen bir otomobil itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından çıkarıldı. Araçta bulunan kişi, suların yükselmesiyle aracı terk ederek kaçtı ve canını kurtardı.

Dron ile yapılan arama kurtarma çalışmaları esnasında araç fark edilince ekipler kurtarma operasyonuna başladı. İtfaiye ve AFAD ile sualtı kurtarma ekipleri yürütülen çalışmalar sonucunda aracı dere yatağından çıkardı.

Kurtarma çalışmaları ve dron görüntüleri:

Kaydedilen görüntülerde, dron kamerası operasyonun hava görüntülerini aktardı. Ekiplerin koordineli müdahalesiyle araç dereden çıkarıldı ve çalışmalar anbean kayıt altına alındı.

Araç sahibi açıklaması:

İskender Kirazlı araçla ilgili, "Şoför arkadaş sular yükselince kendini canını kurtarmak için arabadan indi. Araba da sele kapılıp dereye düşmüş. Daha yeni bulduk. Arabanın çıkarıldığı sırada dronla görüntü alındı. İtfaiye, AFAD çok güzel çalıştı. Sualtı kurtarma operasyonu yaptılar. Aracı çıkardık. Zaten kullanılmaz halde. Canımıza bir şey olmadı" dedi.

SELDE CENDERE DERESİNE DÜŞEN OTOMOBİL İTFAİYE VE EKİPLERİ TARAFINDAN ÇIKARILDI.