Dolar 49,5477 +0,08%
Euro 55,6752 +0,04%
Bist 11.602,00 -1,02%
Altın Gram 6.674,17 +0,21%
EUR/USD 1,1231 -0,11%
Brent Petrol 108,33 -1,39%
--°

Selde sürüklenen araç Cendere Deresi'nden itfaiye ve AFAD tarafından çıkarıldı

Ayazağa'da selde aracını terk eden sürücünün hayatta kaldığı otomobil, itfaiye ve AFAD'ın sualtı destekli çalışmasıyla Cendere Deresi'nden çıkarıldı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 14:27

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Selde sürüklenen araç Cendere Deresi'nden itfaiye ve AFAD tarafından çıkarıldı

Olayın gelişimi:

İstanbul Ayazağa'da meydana gelen sel sırasında, Kemerburgaz Caddesi kenarından sürüklenerek Cendere Deresi'ne düşen bir otomobil itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından çıkarıldı. Araçta bulunan kişi, suların yükselmesiyle aracı terk ederek kaçtı ve canını kurtardı.

Dron ile yapılan arama kurtarma çalışmaları esnasında araç fark edilince ekipler kurtarma operasyonuna başladı. İtfaiye ve AFAD ile sualtı kurtarma ekipleri yürütülen çalışmalar sonucunda aracı dere yatağından çıkardı.

Kurtarma çalışmaları ve dron görüntüleri:

Kaydedilen görüntülerde, dron kamerası operasyonun hava görüntülerini aktardı. Ekiplerin koordineli müdahalesiyle araç dereden çıkarıldı ve çalışmalar anbean kayıt altına alındı.

Araç sahibi açıklaması:

İskender Kirazlı araçla ilgili, "Şoför arkadaş sular yükselince kendini canını kurtarmak için arabadan indi. Araba da sele kapılıp dereye düşmüş. Daha yeni bulduk. Arabanın çıkarıldığı sırada dronla görüntü alındı. İtfaiye, AFAD çok güzel çalıştı. Sualtı kurtarma operasyonu yaptılar. Aracı çıkardık. Zaten kullanılmaz halde. Canımıza bir şey olmadı" dedi.

SELDE CENDERE DERESİNE DÜŞEN OTOMOBİL İTFAİYE VE EKİPLERİ TARAFINDAN ÇIKARILDI.

SELDE CENDERE DERESİNE DÜŞEN OTOMOBİL İTFAİYE VE EKİPLERİ TARAFINDAN ÇIKARILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Anamur'da ardı ardına operasyon: esrar, bonzai ve sentetikle bağlantılı yedi göz...
images

Pazaryolu'nda alzheimer hastası Gülkız Kurt sarp arazide ölü bulundu
images

istanbulda bir dizi saldırıyı aydınlatan operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı
images

Sevdiği şehirde son yolculuk: Furkan Aksu Bartın'da toprağa verildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erdoğan uyardı: külliyede 'kendi eviniz gibi' davranmak rahatsızlık yaratıyor

Eski Malatya eğitim merkezi 450 öğrenciye ücretsiz sınav ve ders desteği sağlıyor

Pazaryolu'nda alzheimer hastası Gülkız Kurt sarp arazide ölü bulundu

Genç sinemacılar Fırat’ta buluştu: 3. kısa film festivali başladı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Birkan Altındaş Antalyaspor ile Kayserispor maçında düdük çalacak

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor