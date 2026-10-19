Kuriş soruşturmasında F serisi 1 dolarlar ve örgütsel benzerlik iddiası

F serisi dolarların bulunması:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Kuriş soruşturmasında, aramalarda ele geçirilen banknotlar soruşturmanın yönünü değiştiren bulgular arasında yer aldı. Amasya’da bir kuyumcu dükkanında saklı çelik kasada tespit edilen 5 adet F serisi 1 dolarlık banknot, 15 Temmuz sonrası FETÖ soruşturmalarında gündeme gelen ve örgütsel düzende sembolik anlam yüklenen banknotlarla benzerlik taşıyor.

Amasya Kocacık Çarşısı İğneci Baba Sokak’taki Amasya Fazilet Pırlanta ve Kuyumculuk adlı iş yerinde yapılan aramada söz konusu banknotların yanı sıra ziynet eşyaları bulundu. İş yeri ortağı Hüseyin Uysal, paraları müşterilerden aldığını ileri sürdü ancak hangi tarihte aldığına dair net bir beyanda bulunmadı.

FETÖ bağlantısı ve örgütsel benzerlik iddiaları:

Soruşturma birimleri, ele geçen F serisi banknotları sadece buluntu para olarak değerlendirmiyor. Dosyada yer alan analizlerde, yapılanmanın FETÖ’yle benzer bir gizlilik, hiyerarşi ve bölgesel talimat zinciriyle hareket ettiği değerlendirmesi öne çıktı. Savcılık, elde edilen bulguları bu çerçevede titizlikle inceliyor.

Dosyada ayrıca 15 Temmuz darbe girişiminde ele geçirilen F serisi 1 dolarların, örgütsel bağlılık ve hiyerarşi göstergesi olarak yorumlandığına dair daha önceki soruşturma kayıtlarına atıf yapıldı. Bu bağlamda, Kuriş yapılanmasının yöntemleriyle FETÖ uygulamaları arasındaki paralellikler araştırılıyor.

Finansal yöntemler ve şüpheli işlemler:

Soruşturmanın mali ayağına ilişkin tanık ifadeleri, kayıt dışı para akışına ve sahtecilik iddialarına işaret ediyor. Tanık beyanlarına göre bazı atölyelerde çok sayıda valizle olağan dışı hareketlilik yaşandı, yüksek miktarda altın bilezik üretildi ve bu ürünler cari hesap ilişkisi varmış gibi gösterilerek çeşitli kuyumculara dağıtıldı; gerçekte ise alım satım işlemi kaydı bulunmuyordu.

Ayrıca makbuzsuz toplanan kurban bağışları, belirli noktalarda toplanan kayıt dışı paraların taşıyıcılar aracılığıyla aktarıldığı iddiaları dosyada yer aldı. Bir tanığın, şirket ortaklığı sırasında hisselerin mirasçılara geçmesini engellemek amacıyla açık imzalı kağıt alındığını iddia etmesi, şirketlerin fiilen örgüt kontrolünde olup olmadığını da tartışmaya açtı.

Bağlantılı bir derneğin kurban ve kuyu açma faaliyetlerine ilişkin sunulan belgelerde resmi evrak eksikliği, evrakların e-posta çıktısı veya fotokopi düzeyinde bulunması ve tanıklar üzerinde baskı kurulduğuna dair değerlendirmeler de soruşturmanın odak noktaları arasında yer alıyor.

Operasyon, gözaltılar ve soruşturmanın seyri:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 19 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda; Ankara merkezli 12 ilde, 28 ikamet ve 16 iş yeri adresine eş zamanlı baskın düzenlendi. Gözaltı kararı verilen 38 şüpheliden 22sinin yakalanarak gözaltına alındığı, 14 kişinin yurt dışında olduğu tespit edilirken 2 şüphelinin aranmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Dosyada yer alan tanık ifadelerinde, Arif Ahmet Denizolgun ile ilgili şüpheli ölüm iddiaları ve bu kişinin FETÖ’nün iş birliği teklifini reddetmesi nedeniyle hedef alındığı yönündeki beyanlara yer verildi. Ayrıca soruşturmada adı geçen ve örgütün finansörlerinden olduğu öne sürülen Mehmet Özmen hakkında geçmişe dönük FETÖ üyeliği kaydı ve yurt dışına kaçış organizasyonlarında rol aldığına dair tespitler bulunduğu iddia edildi.

Savcılık, soruşturmanın finansal ağın tüm boyutlarını ortaya çıkarmak amacıyla çalışmayı derinleştirerek sürdürüyor. Ele geçirilen F serisi banknotlar ve tanık beyanları, soruşturmanın hem teknik hem de kurumsal yönleriyle daha geniş bir incelemeye tabi tutulduğunu gösteriyor.

AMASYA'DA BİR KUYUMCU DÜKKÂNINA YAPILAN OPERASYONDA 5 ADET F SERİSİ 1 DOLARLIK BANKNOT ELE GEÇİRİLDİ.