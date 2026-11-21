müzakerelerin önünü açma çabası:

COP31 Başkanı Murat Kurum, zirvenin 13. gününde Avustralya tarafından yürütülen ve tıkanma riski taşıyan müzakerelerin çözümü için devreye girdi. Kurum, Türkiye’nin dünya gündemine taşıdığı 35'e 35 elektrifikasyon hedefini içeren karar taslağı çevresinde karşıt görüşlerin ortaya çıktığı noktalarda doğrudan arabuluculuk yaptı.

Kapanış oturumuna saatler kala Kurum, COP31 Müzakereler Başkanı Avustralyalı Chris Bowen ile ortak çalışmalar yürüttü ve görüşmelerde doğrudan rol aldı. Bunun yanında Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman bin Abdülaziz Âl Suud, AB Dönem Başkanı İrlanda’nın İklim, Enerji ve Çevre Bakanı Darragh O’Brien ile Avrupa Komisyonu İklim Komiseri Wopke Hoekstra gibi isimleri aynı masa etrafında buluşturdu. Kurum, 7-21 Kasım tarihleri arasında 65 ikili ve heyetler arası görüşmeye bizzat katıldığını bildirdi.

ilerleme sağlanan başlıklar:

Kurum, müzakerelerde sağlanan ilerlemelere dair şu alanları öne çıkardı: elektrifikasyon konusundaki çalışmalarda kayda değer adımlar atıldığı, karma yakalamayla ilgili bir mutabakata varıldığı ve erken uyarı sistemleri ile azaltım tedbirlerinde ilerleme kaydedildiği belirtildi. Ayrıca metan emisyonu azaltımı konusunda da önemli olumlu gelişmeler olduğu vurgulandı. Tarafların kültürel, hukuki ve dini hassasiyetleri dikkate alınarak ifadelerin toparlandığı aktarıldı.

sorumluluk çağrısı ve hedeflerin önemi:

Kurum, müzakere sürecinin buluşma zemini oluşturması gerektiğini vurguladı ve "Buradan çok iyi bir karar da çıkarabiliriz" ifadelerini kullandı; hedefin uygulamaya dönük ve etkisi somut bir karar almak olduğunu belirtti. Türkiye’nin sunduğu 35'e 35 önerisinin önemine dikkat çekerek, bu tür adımlar hayata geçirildiğinde emisyonların yüzde 30 azalacağı değerlendirmesini paylaştı.

Kurum, kararların zorla değil uzlaşıyla çıkması gerektiğini hatırlatarak, ortak hareket etmeyen taraflara yönelik çağrısını yineledi: "Dayatmayla buradan karar çıkmıyor. Neticede 196 ülke birlikte hareket etmek, birlikte karar almak durumunda". Ayrıca tüm ülkelere sorumluluk üstlenmeleri çağrısında bulunarak süreçten vazgeçilmeyeceğini, son ana kadar uzlaşı için çalışılacağını ifade etti. Kurum, insan kayıpları ve seller, kuraklık gibi örneklerle kararların ertelenmesinin maliyetini hatırlattı.

Son olarak Kurum, Türkiye’nin süreci kararlılıkla yönetmeye devam edeceğini ve alınan kararların uygulanmasına odaklanılması gerektiğini belirtti; hedefin, söz konusu COP’u uygulama odaklı ve farklı bir süreç haline getirmek olduğu vurgulandı.

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