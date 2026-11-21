Palu'da dağ keçileri köyde görüntülendi:

Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Arındık köyünde, nesli tükenme tehdidi altında bulunan dağ keçileri köy yakınlarında görüldü. Görgü tanıklarının cep telefonuna yansıyan görüntülerde keçilerin insanlardan korkmadığı ve köy içinde serbestçe dolaştığı belirtildi.

görüntülerin kaydedilişi ve davranışları:

Vatandaşlar tarafından kaydedilen videolarda birkaç keçinin yerleşim alanında gezinirken görüldüğü, bir süre daha dolaştıktan sonra ormanlık alana doğru yöneldiği görülüyor. Gözlemlenen hayvanlar insanlara yakın mesafede hareket ederken herhangi bir tehdit veya agresif davranış sergilemedi.

koruma statüsü ve uyarılar:

Uzun süreli gözlemler ve kayıtlarda adı geçen türün avlanması yasaklanan ve koruma altında olan bir tür olduğu hatırlatıldı. Yerel halkın kaydedilen görüntüleri paylaşması, türün köy çevresinde gözlemlenmesine dair farkındalığı artırırken, hayvanların doğal yaşam alanlarına saygı gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

Görüntülerin ardından keçiler ormanlık alana girerek gözden kayboldu ve olay herhangi bir olumsuz durumla sonlanmadı.

İNSANLARDA KORKMADAN GEZEN DAĞ KEÇİLERİ CEP TELEFONUYLA KAYIT ALTINA ALINDI.