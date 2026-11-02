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İçişleri bakanı Mustafa Çiftçi selçuklu’de belediye ve otizm vakfını ziyaret etti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Konya programı kapsamında Selçuklu Belediyesi ve SOBE'yi ziyaret ederek yürütülen projeler ile otizmli bireylere yönelik eğitim çalışmaları hakkında bilgi aldı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 16:14

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EDİTÖR: Caner Şahin

İçişleri bakanı Mustafa Çiftçi selçuklu’de belediye ve otizm vakfını ziyaret etti

Selçuklu'da yerel yönetim ve hizmet odaklı ziyaret

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Konya programı çerçevesinde Selçuklu Belediyesi ile Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı (SOBE) merkezlerini ziyaret etti. Ziyaretler, ilçede yürütülen projelerin, devam eden yatırımların ve otizmli bireylere yönelik eğitim modellerinin değerlendirilmesine odaklandı.

Belediye sunumu ve projelerin öncelikleri:

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı tarafından karşılanan Bakan Çiftçi, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin hazır bulunduğu toplantıda bir sunum aldı. Sunumda Selçuklu'da hayata geçirilen hizmetler, devam eden altyapı ve üstyapı yatırımları ile planlanan projeler hakkında kapsamlı bilgi verildi.

Başkan Pekyatırmacı, ziyaret sırasında Selçuklu Belediyesi'nin amaçlarını; yaşam kalitesini yükseltmek, ilçenin gelişimine katkı sunmak ve geleceğin Selçuklusunu inşa etmek şeklinde özetledi. Pekyatırmacı ayrıca eğitim, kültür, spor, sosyal belediyecilik ve çevre düzenlemeleri gibi alanlardaki çalışmaların önemine vurgu yaparak, kamu kurumlarıyla sürdürülen iş birliğinin altını çizdi. Pekyatırmacı, Bakan Çiftçi’ye projelere gösterilen ilgi ve destek için teşekkür etti.

SOBE ziyareti: otizmli bireylerin eğitimi ve topluma katılım:

Bakan Çiftçi, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı'nda (SOBE) yürütülen faaliyetler hakkında vakıf başkanı Mustafa Ak'tan bilgi aldı. Görüşmede, otizmli bireylere yönelik eğitim modelleri ve onların toplumsal hayata katılımlarını desteklemeye yönelik projeler ele alındı.

Ziyarette ayrıca Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya Milletvekilleri Mehmet Baykan ve Ünal Karaman, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu İlçe Kaymakamı Ali Candan, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve diğer protokol üyeleri de yer aldı.

Bakan Çiftçi, memleketi Konya’da bulunmaktan ve Selçuklu Belediyesi ile SOBE’de yürütülen çalışmaları yerinde görmekten duyduğu memnuniyeti belirtti. Çiftçi, yerel yönetimlerin vatandaşların ihtiyaçlarına doğrudan cevap veren önemli hizmet makamları olduğunu vurgulayarak, Selçuklu Belediye Başkanı ve ekibine çalışmalarında başarı dileğinde bulundu.

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ, KONYA PROGRAMI KAPSAMINDA SELÇUKLU BELEDİYESİ&#039;Nİ ZİYARET...

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ, KONYA PROGRAMI KAPSAMINDA SELÇUKLU BELEDİYESİ'Nİ ZİYARET ETTİ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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