Antalya'da vaatle başlayan zincir mağduriyeti: 300 kişilik iddia ve 1,5 milyarlık kayıp

Antalya Kepez Habipler Mahallesi'nde yaşayan yaklaşık 300 kişi, iki katı kar vaadiyle mal varlıklarını devrettikleri kişi tarafından ödeme alamadıklarını söyleyerek şikayette bulundu. İddialara göre giyim sektöründe iş yapan ve alım satım işleriyle uğraşan D. S., yıllar içinde güven tesis edip karşılığında çek veya vadeli ödeme sözü vererek ev, dükkan ve araçları devraldı. Son dönemlerde ödemelerin yapılmaması ve bankada çeklerin karşılıksız çıkması üzerine mağdurlar harekete geçti.

mağduriyetin boyutu:

Mağdurların anlattığına göre işlemler yaklaşık dört yıl önce başladı. İki yıl boyunca vaat edilen karlar ödenince güven arttı ve çok sayıda kişi mal varlığını devretti. Son dönemde ise aynı kişiler ödemeleri alamadı, bazı çekler bankada ibraz edildiğinde karşılıksız çıktı. Mağdurların bir kısmı Van'ın Tuşba ilçesi Ermişler Mahallesi kökenli olduklarını, çoğunun akraba olduğunu belirtti. İş yeri kapalı bulundu, şüphelinin WhatsApp son görülme kaydı pazartesi 14.59 olarak görünüyor.

300 civarında kişinin etkilendiği, ilk beyanlara göre oluşan zararın bir bölümünün bir kişiye göre 1 milyar lira civarında, avukat beyanlarına göre ise toplamda yaklaşık 1,5 milyar lirayı bulduğu öne sürülüyor. Bazı mağdurların verdiği örnekler arasında 1,5 milyon ve 2,6 milyon liralık araç devirleri, ticari taşınmaz teslimleri ve çeklerle yapılan vadeli ödemeler bulunuyor.

hukuki süreç ve avukatın açıklamaları:

Mağdurların avukatı Eylem Uçar, şüphelinin dört yıl içinde 200'den fazla kişiyi etkilemiş olabileceğini söyledi. Uçar, iddiaya göre şahsın mağdurların güvenini kazanıp yüksek tutarlı çekler vererek karşılığında para, araç ve taşınmaz devraldığını belirtti. Zaafiyet oluştuğunda çeklerin bankada karşılıksız çıktığı ve mağdurların ciddi maddi zararlarla karşılaştığı vurgulandı.

Avukat Uçar, mağdurların savcılığa ve icra mercilerine başvurduğunu, sürecin ciddiyetine işaret ederek Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan kaçma şüphesi ile delilleri karartma riskine karşı ivedi soruşturma talep ettiklerini ifade etti. Uçar ayrıca şüphelinin ve ailesinin telefonlarının kapatıldığı, kendisine ulaşılamadığı ve henüz hakkında bir yakalama kararı bulunmadığı için emniyetin sınırlı işlem yapabildiğini kaydetti.

Mağdurlar, bankada çeklerin patlaması sonrası toplu şekilde şikayette bulunduklarını, adli sürecin işletilmesini beklediklerini bildirdi. Gün içinde şüphelinin telefonlarına ulaşılamadı, iş yerleri kilitli bulundu. Taraflar hukuki yollara başvurmuş durumda ve soruşturmanın ilerlemesi bekleniyor.

SATIŞ YAPTIKLARI KİŞİYE GÜNLERDİR ULAŞAMAYAN VATANDAŞLAR, ŞAHSIN DÜKKANINA GİDİP KAPALI OLDUĞUNU DA GÖRÜNCE DOLANDIRILDIKLARI İDDİASIYLA ŞİKAYETÇİ OLUP SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR.