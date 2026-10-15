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Antalya'da vergi gelirlerinde canlanma: gelir tahsilatında güçlü artış görüldü

Antalya'da vergi gelirleri turizm ve tarım sayesinde canlandı; gelir vergisi tahsilatı yüzde 80 artarken kurumlar vergisi yüzde 30'un üzerinde yükseldi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 12:35

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EDİTÖR: Berk Doğan

Antalya'da vergi gelirlerinde canlanma: gelir tahsilatında güçlü artış görüldü

Antalya'da vergi tahsilatında dikkat çeken yükseliş

Antalya Defterdarı İlhan Karayılan, Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ziyaretinde bir araya geldi. Ziyarette ATB Yönetim Kurulu üyeleri Halil Bülbül ve Ragıp Gök de bulundu. Görüşmede kentin ekonomik durumu, küresel gelişmelerin yerel etkileri ve vergi performansı ele alındı.

vergi gelirlerindeki artışın detayları:

Defterdar Karayılan, Antalya ekonomisinin küresel ekonomik daralmaya rağmen canlılığını koruduğunu ifade etti. Karayılan, kentin dünya ekonomisiyle güçlü bağları nedeniyle jeopolitik gelişmeler ve çevre ülkelerdeki siyasi hareketliliğin doğrudan etkiler yaratabildiğini belirtti. Buna rağmen Antalya'nın vergi gelirlerinde belirgin artış gözleniyor: gelir vergisi tahsilatı yüzde 80 oranında yükselirken, kurumlar vergisindeki artış yüzde 30'un üzerinde gerçekleşti.

sektörlerin rolü ve kurumlar arası iş birliği:

Karayılan, turizmde Avrupa'dan gelen ziyaretçilerin harcama eğilimlerindeki değişimlerin kent ekonomisini etkilediğini vurguladı ancak tarımın ve ticaretin katkılarının sürdüğünü söyledi. ATB Başkanı Ali Çandır da tarım, turizm ve ticaret başta olmak üzere farklı sektörlerin Antalya ekonomisinin gücünü korumasında belirleyici olduğunu kaydetti. Çandır, üretimin ve ekonomik faaliyetlerin sürekliliğinin önemine dikkat çekerek kamu kurumları ile iş dünyası arasındaki iş birliğinin ekonomik gelişim açısından önemini vurguladı.

Tarım sektörünün ve Antalya Ticaret Borsası'nın kent ekonomisindeki rolü toplantıda öne çıkarıldı; taraflar kentin ekonomik potansiyelinin artırılması için kurumlar arası koordinasyonun devam edeceğini bildirdi. Karayılan ziyaret sırasında Ali Çandır ve yönetimine yeni çalışma döneminde başarı dileklerini iletti, Çandır da nazik ziyaret için teşekkür etti.

ANTALYA DEFTERDARI İLHAN KARAYILAN (SOLDA), ATB YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALİ ÇANDIR’A (SAĞDA)...

ANTALYA DEFTERDARI İLHAN KARAYILAN (SOLDA), ATB YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALİ ÇANDIR’A (SAĞDA) HAYIRLI OLSUN ZİYARETİNDE BULUNDU.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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