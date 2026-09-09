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Didim'de eylülde plajlar dolup taşıyor: Altınkum ve koylarda hareketlilik

Didim'de eylülde yazdan kalma günler sürüyor; Altınkum başta olmak üzere 2. ve 3. koy, Uslu, Yeşil Kent ve Cennet koy plajlarında yoğunluk devam ediyor.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 17:56

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EDİTÖR: Aslı Han

Didim'de eylülde plajlar dolup taşıyor: Altınkum ve koylarda hareketlilik

Didim'de eylülde plajlar dolup taşıyor: Altınkum ve koylarda hareketlilik

Aydın'ın Didim ilçesinde eylül ayında deniz ve güneş keyfi devam ediyor. Altınkum Plajı başta olmak üzere ilçenin popüler sahilleri, yazdan kalma sıcak havayı fırsat bilen Didimliler ile tatilcileri ağırlıyor.

kıyılarda hareketlilik:

Sahillerde günlük canlılık gözleniyor; ziyaretçiler denize girip güneşlenirken sahil şeritlerinde de yoğunluk artıyor. Altınkum Plajı'nın yanı sıra 2. ve 3. koy halk plajı, Uslu plajı, Yeşil Kent ve Cennet koy plajlarında da hareketlilik sürüyor.

hava görünümü:

İlçede hava sıcaklıkları şu an mevsim normallerinin üzerinde seyrederken yetkililer, önümüzdeki günlerde de sıcaklıkların mevzu bahis normallerin üzerinde kalmasının beklendiğini bildiriyor. Yerel halk ve ziyaretçiler yaz günlerine özgü aktivitelerini eylül ayında da sürdürüyor.

DİDİM’E EYLÜL GELDİ, DENİZ KEYFİ BİTMEDİ

DİDİM’E EYLÜL GELDİ, DENİZ KEYFİ BİTMEDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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