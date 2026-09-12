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Antalya'da Yenigöl Mahallesi'nde bitişik ev ve depoda yangın sürüyor

Muratpaşa Yenigöl Mahallesi'nde çıkan yangında bitişik bir ev ile iş yerine ait depo alevlere teslim oldu; çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 15:43

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Antalya'da Yenigöl Mahallesi'nde bitişik ev ve depoda yangın sürüyor

Antalya'da Yenigöl Mahallesi'nde bitişik ev ve depoda yangın sürüyor

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yenigöl Mahallesi'nde bir ev ile bitişik iş yerine ait depoda yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi ve müdahale çalışmaları devam ediyor.

olay yeri ve ilk bilgiler:

Yangın, saat 14.45 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yenigöl Mahallesi Lavanta Sokak üzerinde başladı. Edinilen bilgiye göre depoda başlayan alevlerin yükselmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

itfaiye müdahalesi:

Çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürmek için çalışma yürütüyor; ekipler, alevlerin kontrol altına alınması ve yangının çevredeki yapılara sıçramasının önlenmesi için müdahalelerini sürdürüyor.

Antalya’da depo yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Antalya’da depo yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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