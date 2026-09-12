Antalya'da Yenigöl Mahallesi'nde bitişik ev ve depoda yangın sürüyor

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yenigöl Mahallesi'nde bir ev ile bitişik iş yerine ait depoda yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi ve müdahale çalışmaları devam ediyor.

olay yeri ve ilk bilgiler:

Yangın, saat 14.45 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yenigöl Mahallesi Lavanta Sokak üzerinde başladı. Edinilen bilgiye göre depoda başlayan alevlerin yükselmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

itfaiye müdahalesi:

Çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürmek için çalışma yürütüyor; ekipler, alevlerin kontrol altına alınması ve yangının çevredeki yapılara sıçramasının önlenmesi için müdahalelerini sürdürüyor.

Antalya’da depo yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor