Antalya'da yıldırımın çarptığı ev alevlere boğuldu, çift pencereden yara almadan çıktı

Yıldırımın isabet ettiği ev hızla alev topuna döndü

Antalya'nın Korkuteli ilçesi İmrahor Mahallesi'nde gece saat 02.30 sıralarında etkili olan yağış sırasında bir eve yıldırım isabet etti. Çarpmanın ardından çıkan yangın kısa sürede tüm evi sardı ve bina alev topuna döndü.

Olayın gelişimi:

Yangın sırasında evde bulunan Abdulkadir Kara ve eşi, alevlerin hızla yayıldığını görünce bulunduğu pencereden atlayarak binadan uzaklaştı. Çiftin pencereden atlayarak yaptığı çıkış sonucu yaralanma olmadığı ve olay yerinden yara almadan ayrıldıkları bildirildi.

İtfaiye müdahalesi ve sonuç:

Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı; ancak bina kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve yetkililer hasar tespit çalışması yapacak.

Gece yarısı meydana gelen yangın çevre sakinlerinde tedirginliğe yol açarken, olay yerine hızla intikal eden ekiplerin müdahalesi olası can kaybını engelledi. Yetkililer benzer olaylarda zamanında tahliye ve güvenli bölgeye çıkışın önemine dikkat çekti.

KORKUTELİ’NDE YILDIRIM DÜŞEN EV ALEV ALEV YANDI